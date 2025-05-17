مصرع وإصابة 16 عاملا في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه وأصيب 15 آخرين في حادث انقلاب سيارة عمال وقع بوصلة أبو سلطان بمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية.

اخطار بوقوع حادث

وكانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسماعيلية، تلقت إخطارا من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق وصلة أبو سلطان دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسماعيلية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع شخص وإصابة 16 آخرين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

نقل المصابين إلى المستشفيات

وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي في محافظة الإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا بينما تم التحفظ على الجثة بمشرحة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

وناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.

وأوضح أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

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