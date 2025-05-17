السبت 17 مايو 2025
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محافظات

إزالة 12 حالة بناء مخالف بالزنكلون في الشرقية

إزالة 12 حالة بناء
إزالة 12 حالة بناء مخالف بالزنكلون في الشرقية

 كلف شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، محمد مصطفى نائب رئيس المركز ووليد رشاد رئيس قسم الإزالات برئاسة المركز وأسامة عبد الرافع رئيس الوحدة المحلية بالزنكلون بالاشتراك مع الأجهزة المعاونة بالتصدى الفورى لحالات البناء المخالف على الأرض الزراعية بنطاق الوحدة المحلية بالزنكلون.

إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف بمركزي الزقازيق ومنيا القمح في الشرقية

 وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية، إنه بالفعل تم عمل إزالة فورية 12 مبنى بالطوب الدبش على مساحة 2094 مترا مربعا تقريبا أثناء عملية البناء بالمخالفة القانونية، وتم تنفيذ الإزالة كاملة واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفات.

 

وأكد شعبان أبو الفتوح رئيس المركز أنه ما زالت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق تتابع وتتعامل من منطلق المسؤولية عن أي  تعد بالبناء على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة، كما تواصل جهودها فى تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

إزالة حالة تعد بالبناء المخالف بمركز الزقازيق فى الشرقية

 

 وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة والتصدى الفورى لكافة حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية.  

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شعبان ابوالفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية محمد مصطفى نائب رئيس المركز وليد رشاد رئيس قسم الازالات بالمركز اسامة عبدالرافع رئيس الوحدة المحلية بالزنكلون

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إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف بمركزي الزقازيق ومنيا القمح في الشرقية

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