رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع  امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالتل الكبير (صور)

أجرى فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية بإدارة التل الكبير يرافقه عبد الباقي الحداد، مدير إدارة أمن المنطقة.

تفقد لجان الامتحانات

وخلال الجولة تفقد فضيلته لجان الامتحانات في لجنة التل الكبير والتي تضم لجان (معهد التل الكبير الابتدائي، معهد حسن أفندي الابتدائي، ومعهد التل البلد).

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

التأكد من وصول الأسئلة إلى اللجان

وتأكد رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، من وصول الأسئلة في الوقت المحدد لها، وأن الأسئلة في مستوى الطلاب من واقع المنهج الذي تم تدريسه خلال الفصل الدراسي الثاني، ثم تفقد فضيلته لجنة معهد فتيات التل الكبير الإعدادية وتضم (لجنة معهد فتيات التل الكبير، ومعهد فتيات الظاهرية، ومعهد فتيات أبو حليفة).

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

أهمية توفير بيئة تعليمية ملائمة

وشدد وكيل الوزارة على أهمية توفير بيئة تعليمية ملائمة تُساعد الطلاب على التركيز وتحقيق أداء متميز، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية لضمان سير الامتحانات بانتظام وفق المعايير المحددة.



جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

أكدت غرفة العمليات بديوان عام المنطقة عدم تسجيل أي ملاحظات سلبية داخل لجان الامتحانات، مما يعكس مدى انضباط العملية الامتحانية وسيرها بسلاسة.

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