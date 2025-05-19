الإثنين 19 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"دمتم سند" مبادرة لتعزيز خدمات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالإسماعيلية (صور)

جانب من فعاليات المبادرة،
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

 أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، في محافظة الإسماعيلية مبادرة تحت شعار "دمتم سند" بمحافظة الإسماعيلية، إحدى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة الرعاية الصحية الشاملة.
 

وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالمدارس (صور)

إضراب المحامين بالإسماعيلية اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية (صور)

الهدف من إطلاق الحملة 

 وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل،  أن حملة "دمتم سند" تأتي ترجمة حقيقية لرؤية الهيئة في تقديم خدمات صحية قائمة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، وضمان وصول الرعاية الطبية إلى كل من لا يستطيع الوصول إليها، وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. 

 

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

الرعاية الصحية لكبار السن 

وأضاف: "نؤمن بأن الرعاية الصحية ليست فقط داخل جدران المنشآت، بل في كل مكان يحتاج فيه المواطن إلى خدمة طبية تضمن له حياة صحية كريمة، ونتطلع من خلال هذه المبادرة إلى تقديم نموذج عملي للرعاية المستدامة التي تضع الإنسان في قلب منظومة الخدمة". 

 

وأوضح السبكي أن الحملة تهدف إلى تقديم رعاية صحية مستدامة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين بخدمات الهيئة في محافظة الإسماعيلية، والعمل على تحسين جودة حياتهم. 

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

تقديم خدمات الرعاية الصحية 

وأشار إلى أن المبادرة ترتكز على تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية بشكل دوري، تشمل: الكشف المنزلي، متابعة مرضى الضغط والسكر، قياس العلامات الحيوية، صرف العلاج الشهري، تعديل الجرعات الدوائية بناءً على التقييم الطبي، إجراء التحاليل الطبية وفقًا للخطة العلاجية، إلى جانب التثقيف الصحي والدوائي للمرضى وذويهم، وخدمات المبادرات الصحية الرئاسية بحسب الفئة العمرية والتاريخ المرضي، والتعامل الفوري مع الحالات الحرجة بإحالتها للمراكز أو وحدات طب الأسرة أو لمجمعات طبية ومستشفيات حال الحاجة لرعاية متقدمة. 

 

كما لفت إلى أن المبادرة تستهدف تحسين تجربة المريض في كل مراحل تلقي الخدمة، وتقديم الرعاية الصحية المنزلية للفئات المستهدفة وفقًا لحالتهم الصحية، وتحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين، وتعزيز الدور المجتمعي للهيئة، ونشر ثقافة الدعم المستمر.

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

وأكد السبكي أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف 4873 منتفعًا من كبار السن فوق 65 عامًا ممن يعانون من أمراض مزمنة مختلفة، وتشمل الحالات: 1065 مريضًا بالسكري، 950 مريضًا بالضغط، 2185 من ذوي الإعاقات الحركية، 349 مريض قلب، 210 مرضى كلى، و102 حالة سرطان تتلقى علاجًا كيماويًا، بالإضافة إلى حالات مزمنة أخرى. 

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

وتنطلق المبادرة من جميع مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية

 

ويتم تنفيذ المبادرة تحت إشراف إدارة الرعاية الصحية الأولية بفرع الهيئة في الإسماعيلية، وبمشاركة فعالة من الدكتور علي رفعت، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، والدكتورة منى منير، مدير الرعاية الصحية الأولية بالفرع، إلى جانب إدارات رضاء المنتفعين، الصيدلة، الإمداد، التسويق، الإعلام، والمبادرات.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية الرعاية الصحية بالإسماعيلية محافظة الإسماعيلية مجمع الاسماعيلية الطبي مبادرة دمتم سندا أصحاب الأمراض المزمنة

مواد متعلقة

وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالمدارس (صور)

إضراب المحامين بالإسماعيلية اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية (صور)

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع  امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالتل الكبير (صور)

محافظ الإسماعيلية يتفقد موقع النصب التذكاري بجبل مريم (صور)

ads

الأكثر قراءة

نوال الدجوي تكشف تفاصيل المسروقات: 50 مليون جنيه و3 ملايين دولار و350 ألف استرليني و15 كيلو ذهب

التفاصيل الكاملة لسرقة ملايين الجنيهات والدولارات من منزل الدكتورة نوال الدجوي

كواليس غضب ريفيرو من الأهلي

صراع على مراكز التشامبيونزليج، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة برايتون وليفربول

الأهلي يقرر تقسيم صفقاته الصيفية

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض ملحوظ في سعر البرقوق والعنب والخوخ

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

الزمالك يترقب موقف أسامة جلال من أجل حسم الصفقة

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض ملحوظ في سعر البرقوق والعنب والخوخ

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

انخفاض ملحوظ في سعر الليمون وورق العنب، أسعار الخضار اليوم بسوق العبور

عقوبة ارتكاب خطأ طبي لمتلقى الخدمة وفقا لقانون المسئولية الطبية

المزيد

انفوجراف

قائمة مسروقات فيلا نوال الدجوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو مقام إبراهيم وما حكم الصلاة عنده؟

ماذا يفعل الحاج بعد الانتهاء من مناسك الحج؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 19 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية