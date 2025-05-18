الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إضراب المحامين بالإسماعيلية اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية (صور)

اضراب محامين الإسماعيلية،
اضراب محامين الإسماعيلية، فيتو

شهدت محاكم الجنايات في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، التزام المحامين بقرار الإضراب الذي أعلنت عنه النقابة العامة اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية.

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع  امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالتل الكبير (صور)

إصابة طفل في حادث تصادم بالإسماعيلية

نقيب المحامين بالإسماعيلية يتابع التزام المحامين بالقرار 

ومن جانبه تابع إبراهيم عبد الرحيم نقيب المحامين في محافظة الإسماعيلية، التزام المحامين في المحافظة بقرار النقابة.

اضراب محامين الإسماعيلية، فيتو
اضراب محامين الإسماعيلية، فيتو
اضراب محامين الإسماعيلية، فيتو
اضراب محامين الإسماعيلية، فيتو

لمدة يومين، المحامون يمتنعون عن الحضور أمام محاكم الجنايات
وأعلنت نقابة المحامين، امتناع جميع أعضاء الجمعية العمومية، عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، لمدة يومين متتاليين اعتبارًا من اليوم الأحد، وذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة".  

اضراب محامين الإسماعيلية، فيتو
اضراب محامين الإسماعيلية، فيتو
اضراب محامين الإسماعيلية، فيتو
اضراب محامين الإسماعيلية، فيتو


وتستمر عملية الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية أيام 18، 19 /5/ 2025.   

وتواصل نقابة المحامين إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة". 

وأكدت نقابة المحامين أنه سيتم إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم.  

اضراب محامين الإسماعيلية، فيتو
اضراب محامين الإسماعيلية، فيتو

وشددت نقابة المحامين، على أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات الاسماعيلية نقابة المحامين بالاسماعيلية رسوم التقاضي محكمة الاستئناف فرض الرسوم المميكنة

مواد متعلقة

إصابة طفل في حادث تصادم بالإسماعيلية

الطب البيطرى بالإسماعيلية يواصل حملة تحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار (صور)

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع  امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالتل الكبير (صور)

محافظ الإسماعيلية: ارتفاع حصيلة توريد القمح لموسم 2025 لأكثر من 34 ألف طن

الأكثر قراءة

فرمان الخطيب يحسم مصير النحاس مع الأهلي

الأرصاد: اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس اليوم

النقض تؤيد إعدام نورهان قاتلة أمها بمساعدة عشيقها ببورسعيد

تضم دولا عربية، توفيق عكاشة: الخريطة السياسية العالمية الجديدة في مراحلها النهائية

حريق يلتهم 150 نخلة و9 مواتير ري بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الأقصر

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ اليوم الأحد 18 مايو 2025 (آخر تحديث)

برنامح عمل مكثف للرئيس اللبناني في مصر غدا

"مفيش إجابة صح"، خطأ في سؤال بمادة السيرة بامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

كيف تتأكد من سلامة الشيك الصادر لك؟

حالات يلتزم فيها حائزو الحيوانات بإخطار السلطة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمحمد صلاح ضد برايتون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لو ناوي تضحي، اعرف العيوب التي تمنع ذبح الأضاحي

لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

موسم الحج 2025، كيف يكون تكفين المُحرم للرجل والمرأة؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية