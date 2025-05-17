السبت 17 مايو 2025
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تموين ديرب بالشرقية يشن حملات تفتيشية على المخابز

تموين ديرب بالشرقية
تموين ديرب بالشرقية يشن حملات تفتيشيةموسعةعلي أصحاب المخابز

 شنت إدارة تموين ديرب نجم  بمحافظة الشرقية، حملات تفتيشية موسعة لضبط أصحاب المخابز البلدية والتأكد من التزامهم بالاشتراطات التموينية، وأسفرت الحملات عن تحرير ٦ محاضر إثبات حالة ضد أصحاب المخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات التموينية وعدم الإعلان عن مواعيد العمل وعدم نظافة أدوات العجين بالمخابز.

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تحرير محضر لعدم ممارسة النشاط 

 وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية إن أعمال الحملة التموينية على التجار التموينيين أسفرت الحملة عن تحرير محاضر ضد أصحابها منها المحضر رقم ١٥١٣٨جنح ضد (م ـ م ـ اـ ا) تاجر تموين لعدم ممارسة النشاط، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل والمحضر رقم ١٥١٣٩ جنح ضد(اـ م ـ ع ) تاجر تموين لعدم ممارسة النشاط وعدم الإعلان عن مواعيد العمل.

 

المحضر رقم 15140 جنح ديرب نجم 

ـ وكذلك المحضر رقم١٥١٤٠جنح ضد ( اـ ا ـ ح) تاجر تموين لعدم ممارسة النشاط وعدم الإعلان عن مواعيد العمل ورقم ١٥١٤١جنح ضد (ش ـ اـ ف) تاجر تموين لعدم ممارسة النشاط وعدم الإعلان عن مواعيد العمل ورقم١٥١٤٢جنح ضد (م ـ ع ـ ا ) تاجر تموين لعدم ممارسة النشاط وعدم الإعلان عن مواعيد العمل.

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المهندس عبدالكريم عوض الله 

 فيما أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين التجارة الداخلية  بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة، وذلك على كافة الانشطة التجارية والمحلات التجارية أيضا، وكذلك على الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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