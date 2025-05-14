الأربعاء 14 مايو 2025
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محافظات

تموين الشرقية: توريد 465 ألفا و521 طن قمح حتى الآن

قمح
قمح

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين أن ما تم توريده من الأقماح بالأمس ٢١٠٠١ طن و٣٤٧ كيلو ليصل اجمالي ما تم توريده حتي اليوم ٤٦٥٥٢١ طنا و٩٣١ كيلو جرام قمح بالشون والصوامع بمحافظة الشرقية. 

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وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية ان وكيل الوزارة اضاف يتم وزن كميات القمح التي سيتم نقلها واستخراج كشف وزن (كارتة ميزان) بمعرفة عضو جمعية القبانية وأمين شونة نقطة التجميع ومندوب عن الجهة المسوقة التي سيتم النقل اليها وفي وجود اعضاء اللجنة المشكلة كذلك يتم تحرير إذن خروج بوابة نقل للكميات التي يتم نقلها محددا به (رقم السيارة- اسم السائق -وزن الكمية المنقولة- درجة النظافة-اسم مركز التجميع والجهة التابع لها-  اسم الموقع التخزيني المنقول إليه والجهة التابعة له).

فيما أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح  بلغ ٣٢١٢٩٤ فدان حتي الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٧٠١٨٣ فدان لافتًا إلى ضرورة التزام المزارعين  بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد، موكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول. 

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وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين  في متابعة عملية حصاد وتوريد  محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجها الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام. 

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