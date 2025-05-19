وكيل التعليم بالشرقية يتابع امتحانات صفوف النقل

أكد محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الشرقية، أنه اطمئن على سير الامتحانات النقل للمواد التي لا تضاف إلى المجموع من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية ومن خلال التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وأن إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الثاني بلغ 386694 طالبا وطالبة أمام 19335 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

ويؤدي 164781 طالبا وطالبة الصف السادس الابتدائي أمام 8239 لجنة امتحان مادة التربية الدينية فترة أولى و147269 طالبا وطالبة بالصف الثاني الاعدادي أمام 7363 لحنة امتحان مادة التربية الدينية فترة أولى 74644 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي أمام 3733 لجنة امتحان مادة لغة أجنبية ثانية فترة أولى.

وشدد رمضان على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مرعاه التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ علي النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

كما شدد على عدم حيازة التليفونات المحمولة للطلاب أو العاملين باللجان والتصدي بقوة وحزم للغش بكل أشكاله وأنواعه وعلي متابعة دخول وخروج الطلاب الي اللجان قبل وبعد انتهاء الامتحانات مؤكدا على المتابعة المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات الرئيسة بالمديرية الخاصة بالامتحانات مع إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية.

وأضاف وكيل أول الوزارة " أنه اطمئن على جميع اللجان وأنها على استعداد تام لاستقبال الطلاب، وذلك من خلال متابعته أعمال سير الامتحان بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية ومن خلال التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وعلى الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مرعاه التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر، كما شدد على المتابعة المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات الرئيسة بالمديرية الخاصة بالامتحانات مع إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية.

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