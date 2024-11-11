محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف طريق بطول 3200 متر بالكوم الأحمر

تابع اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط جهود رؤساء الوحدات المحلية في تنفيذ خطة رصف الطرق الرئيسية والفرعية بالمراكز والقرى بهدف رفع كفاءة وإعادة تأهيل الطرق وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية وتيسير الحركة المرورية داخل الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة والحفاظ علي المظهر الجمالي للمحافظة مشيرًا إلى تقديمه كافة سبل الدعم لهذا القطاع باعتباره قطاعًا حيويًّا ويحقق أحد أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رصف طريق من كوبري سيد علي حتى مصرف الكوم الأحمر البداري بإجمالي 3200 متر مربع

وأوضح محافظ أسيوط أن أعمال الرصف تتم تحت إشراف كامل من مديرية الطرق والنقل بقيادة المهندس أحمد صلاح مدير المديرية لافتًا إلي أنه تم رصف طريق من كوبري سيد علي حتى مصرف الكوم الأحمر بمدينة البداري بإجمالي 3200 متر مربع وتم الانتهاء من 700 متر.

يأتي ذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي 2024/2025 للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وجاري استكمال أعمال الرصف موجهًا الدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة البداري بضرورة المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ للاطمئنان على سير العمل وفقًا للمواصفات القياسية المقررة.

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