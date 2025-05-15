ترامب من داخل قاعدة العديد بقطر: سنحمي الشرق الأوسط ونقترب من إبرام اتفاق مع إيران

قال الرئيس دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن بايدن كان أسوأ رئيس في الولايات المتحدة، و"كدنا نخسر الشرق الأوسط بسبب سياسات إدارة جو بايدن"، مشددًا بالقول "سنحمي الشرق الأوسط".

قاعدة العديد الجوية الواقعة في الصحراء إلى الجنوب الغربي من العاصمة القطرية

وأشار: "أعتقد أننا نقترب جدا من إبرام اتفاق مع إيران"، آمل أن لا أجبر على اتخاذ المسار الثاني حيال طهران.

تصريحات الرئيس ترامب جاءت خلال زيارته للقوات الأمريكية في قاعدة العديد الجوية الواقعة في الصحراء إلى الجنوب الغربي من العاصمة القطرية الدوحة، والتي تستضيف أكبر منشأة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

المفاوضات مع إيران بشأن سلام طويل الأمد

وقال ترامب إن أمريكا جادة للغاية في المفاوضات مع إيران بشأن سلام طويل الأمد، مؤكدًا أن طهران "وافقت نوعا ما على بنود اتفاق".

وعن لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، قال ترامب: "الرئيس السوري شخص قوي وسنرى ما سيحدث بعد رفع العقوبات"، مضيفًا بالقول "لم أكن أعلم أن سوريا كانت خاضعة للعقوبات لهذه الفترة الطويلة".

الذكاء الاصطناعي محور التركيز في المحطة الأخيرة من جولة ترامب

ويزور ترامب قطر ضمن جولة خليجية بدأت بزيارة المملكة العربية السعودية. وسيغادر الدوحة اليوم متجها بعدها إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث يلتقي برئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعدد من القيادات. ومن المرجح أن يكون الذكاء الاصطناعي محور التركيز في المحطة الأخيرة من جولة ترامب.

وكان ترامب قد وصل إلى منطقة الخليج يوم الثلاثاء، وبدأ زيارة إلى المملكة العربية السعودية، حيث أبرم اتفاقيات تتعلق باستثمارات وصفقات كبرى.

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