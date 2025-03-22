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خارج الحدود

ترامب يلغي التصاريح الأمنية لكامالا هاريس وهيلاري كلينتون

ترامب وكامالا هاريس،
ترامب وكامالا هاريس، فيتو

أفادت مذكرة صادرة عن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى التصاريح الأمنية الممنوحة لكل من كامالا هاريس نائبة الرئيس السابقة وهيلاري كلينتون وآخرين.

كان ترامب قد ألغى في وقت سابق التصريح الأمني للرئيس السابق جو بايدن المنتمي إلى الحزب الديمقراطي. وخاض ترامب انتخابات الرئاسة أمام هيلاري كلينتون في 2016 وأمام هاريس في انتخابات العام الماضي. 

وكان ترامب قد ألغى، الإثنين، حماية جهاز الخدمة السرية لهانتر وآشلي بايدن، نجلي الرئيس السابق جو بايدن.

وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال "استمتع هانتر بايدن بحماية جهاز الخدمة السرية لفترة طويلة، وكلها مدفوعة من دافعي الضرائب في الولايات المتحدة".

وأضاف ترامب "يرجى العلم أنه من الآن فصاعدًا، لن يحظى هانتر بايدن بحماية جهاز الخدمة السرية. وبالمثل، ستُحذف آشلي بايدن، التي لديها 13 من أعضاء الجهاز (يوفرون لها الحماية)، من القائمة".

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