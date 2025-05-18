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خارج الحدود

مكتب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن يعلن إصابته بسرطان البروستاتا

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

أعلن مكتب الرئيس الأمريكي السابق جو ‎بايدن عن إصابته بسرطان البروستاتا وذلك في خبر عاجل.

 

ترامب يسخر من بايدن

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمته خلال الاحتفال بمرور 100 يوم على توليه السلطة: إن إدارته ستعمل على إعادة صناعة السيارات إلى ميشيجن الأمريكية، مشيرًا إلى أنه سيخفض الرسوم على صانعي قطع السيارات في أمريكا.

وأكد: "مساعدو بايدن يساريون متطرفون وأغبياء ويتمتعون بالاحتيال والغش في الانتخابات، وإدارته لم تكن لديها الكفاءة لإدارة أمريكا وانسحبنا من الصحة العالمية بسبب الفساد المستشري فيها".

كما سخر ترامب مجددا من الرئيس السابق جو بايدن وقال، إن الصراع في أوكرانيا لم يكن ليسمح له بالنوم على الشاطئ كما كان يفعل سلفه جو بايدن الذي كان يستمتع بإجازاته أمام الكاميرات في خضم الأزمات العالمية.

 

بايدن ينام أمام الكاميرات

وقال ترامب خلال تجمع في ولاية ميشيجان، نقلته قنوات تلفزيونية أمريكية: "بايدن كان يذهب إلى الشاطئ ويغفو خلال ثوانٍ، أما أنا لو كنت مكانه لكنت بقيت أتقلب في فراشي، أفكر: كيف نهزم الصين؟ كيف نوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟ بينما هو ينام أمام الكاميرات".

وأضاف: "لم أكن لأتمكن من النوم على الشاطئ كما كان يفعل بايدن".

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