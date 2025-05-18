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رياضة

كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد، الأهلي يفوز على الترجي ويتصدر مجموعته

رجال يد الأهلي
رجال يد الأهلي

فاز الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي علي نظيره فريق الترجي التونسي، بنتيجة 25-23 ، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي يستضيفها النادي الأهلي

وبهذا الفوز يتصدر فريق رجال يد الأهلي مجموعته في البطولة.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد فاز في المباراة الأولى في دور المجموعات على فريق ريد ستار الإيفواري، بنتيجة 39-18، وفي المباراة الثانية حقق الفوز على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 30-18.

ويتواجد فريق رجال اليد في المجموعة الثانية التي تضم الترجي التونسي وريد ستار الإيفواري وفانز الكاميروني والجيش الملكي المغربي.

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الأهلي الترجي التونسي النادي الأهلي كاس الكؤوس الافريقية

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