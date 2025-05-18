الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فرمان النحاس يسعد لاعبي الأهلي قبل مواجهة فاركو

عماد النحاس
عماد النحاس

منح عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبو الفريق راحة ٤٨ ساعة من التدريبات الجماعية بعد الفوز أمس على البنك الاهلي بهدفين لهدف واقتراب المارد الأحمر من تحقيق لقب بطولة الدوري 

وجاء قرار النحاس بإراحة اللاعبين يومان نظرا لوجود وقت كافي قبل مواجهة فاركو المقرر اقامتها ٢٨ من الشهر الجاري وجاء القرار ليضفي حالة من السعادة على غرفة الملابس الخاصة بالمارد الاحمر 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس لخوض مباراة فاركو الختامية في مشوار الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فاركو في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بطولة الدوري الممتاز عماد النحاس مباراة فاركو

مواد متعلقة

جلسة تصوير للاعبي الأهلي ببدل كأس العالم

فرمان الخطيب يحسم مصير النحاس مع الأهلي

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الاسباني 2024-2025

بعد الاستقرار على إلغاء الهبوط، شكل الدوري المصري في الموسم المقبل

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الاسباني اليوم

كشفته المخابرات المصرية، كيف حصل الموساد على وثائق الجاسوس إيلى كوهين من سوريا (صور)

أسعار البيض الأحمر تتراجع 12 جنيهًا اليوم الأحد 18 مايو 2025

كريم عبد العزيز وياسمين صبري وإياد نصار يصلون العرض الخاص لفيلم المشروع x (فيديو وصور)

شبورة ورياح مثيرة للأتربة والرمال، تحذير عاجل للأرصاد من طقس الغد

رابطة الأندية تحدد موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد

خدمات

المزيد

أسعار البيض الأحمر تتراجع 12 جنيهًا اليوم الأحد 18 مايو 2025

ارتفاع طفيف في سعر جرام الذهب بالأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد

أسعار الأرز اليوم الأحد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الأحد 18 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

حصيلة مروعة.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل العجوة في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشاكل

أمين الفتوى: يجوز للمرأة الحج دون محرم بشرط

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأوامر والنواهي الإلهية في القرآن (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية