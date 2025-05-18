الأحد 18 مايو 2025
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رياضة

سيدات يد الأهلي يتأهلن إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا لأبطال الكؤوس

سيدات يد الأهلي
سيدات يد الأهلي

تأهل فريق كرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي إلى ربع نهائي بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس التي يستضيفها الأهلي، وذلك بعد الفوز على أول أغسطس الأنجولي في المباراة التي أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة. 

وتصدر الأهلي قمة المجموعة الثانية بالفوز في المباريات الثلاث التي خاضها في مرحلة المجموعات بالبطولة. 

واستهل الأهلي مشواره بالفوز على كالارا الكاميروني بنتيجة ٣٩/١٩، ثم أبيدجان الإيفواري بنتيجة ٣٩/٢١، وواصل انتصاراته بالفوز اليوم على أول أغسطس الأنجولي ٢٥/٢٢. 

شهدت مباراة الأهلي وأول أغسطس حماسًا كبيرًا من الفريقين، وتعليمات متواصلة من كلا المدربين، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي ١٣/١٢، وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني محققًا الفوز بالمباراة بنتيجة ٢٥/٢٢.

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