زغلول صيام يكتب: هل تصريحات طه عزت صدفة أم صفقة؟! من وراء موظف المسابقات في الرابطة الإماراتية سابقًا؟! هل منح بيراميدز دليل الإدانة في المحكمة الدولية لاستعادة اللقب من الأهلي؟!

منذ الأمس وأنا في حالة دهشة شديدة من التصريحات التي أطلقها طه عزت، مدير المسابقات بالرابطة المصرية، والذي كان يعمل مسئولا بالمسابقات في الرابطة الإماراتية سابقا، ومضمونها أنه طبق اللائحة فيما يخص أزمة لقاء القمة، واعتبر الأهلي خاسرا وخصم ثلاث نقاط منه في نهاية الموسم، وقال أيضا إن مجلس الرابطة هو الذي اتخذ قرارا جديدا بالاكتفاء باعتباره خاسرا.

لست سيئ النية، ولن أردد ما يردده الخبثاء، من أن طه عزت حصل علي وعد بالعودة من جديد للدوري الإماراتي من ملاك بيراميدز، مقابل هذا الكلام الذي يمنح فريق بيراميدز صك كسب القضية في المحكمة الدولية.

ولكن أقف هنا عند عدة نقاط .. هل حصل موظف المسابقات بالرابطة المصرية علي إذن أو تصريح من الرابطة التي لا يوجد بها سوي النائب أحمد دياب للتحدث في أي وسيلة إعلامية ؟! وهل منذ الأمس تحرك أحد من الرابطة حيال هذا الأمر؟! كلها إجابات بالنفي.

طب ولماذا تصريحات طه عزت بعد صدور قرار لجنة التظلمات وليس قبله ؟! نعم تصريحات طه عزت ستقلب موازين القضية تماما في المحكمة الدولية.

أول مرة في حياتي أري موظفا في كيان يخرج (يشرحه) في وسيلة إعلامية، والكيان صامت لا يتحرك.

ربما هذا يبرر صمت رجال بيراميدز، بعد صدور قرار التظلمات، لأن هناك صفقات تتم في الخفاء …في الوقت الذي ملأ فيه الزمالك الدنيا ضجيجا، رغم أنه ليس صاحب مصلحة …..

ومازال ملف القضية مفتوحا …..

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