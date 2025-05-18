الأحد 18 مايو 2025
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رياضة

شوط أول سلبي بين ريال مدريد وإشبيلية بالدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

انتهي الشوط الأول من لقاء نادي ريال مدريد مع نظيره إشبيلية، سلبيا بدون أهداف في المباراة التي تقام بينهما اليوم الأحد، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني.

وأعلن أنشيلوتي عن تشكيل ريال مدريد امام إشبيلية والذي جاء كالتالي: 

تشكيل ريال مدريد أمام إشبيلية

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا"، برصيد 78 نقطة.

ويتواجد إشبيلية في المركز الرابع عشر بترتيب الدوري الإسباني، ويملك رصيده 41 نقطة.

وحسم برشلونة لقب الدوري الإسباني رسميا يوم الخميس بعد انتصاره في الديربي الكتالوني أمام إسبانيول.

وكانت مباراة الدور الأول بين ريال مدريد وإشبيلية على ملعب "سانتياجو برنابيو"، انتهت بفوز أصحاب الأرض 4-2.

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