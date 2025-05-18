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بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الاسباني 2025-2026 (0/0)

مباراة برشلونة وفياريال
مباراة برشلونة وفياريال

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شاهد بث مباشر مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الاسباني اليوم 

إليكم شاهد بث مباشر مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الاسباني اليوم، تذاع مباراة برشلونة أمام فياريال اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.

أعلن هانز فليك، المدير الفني لـ برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فياريال، اليوم الأحد على ملعب "مونتجويك"، في مباراة سيحتفل خلالها البرسا مع جماهيره وعلى ملعبه بلقب الدوري الإسباني.

وتأتي مباراة برشلونة ضد فياريال ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

تشكيل برشلونة ضد فياريال

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

في خط الدفاع: إريك جارسيا- إينيجو مارتينيز- باو كوبارسي- جيرارد مارتين

في خط الوسط: بيدري- جافي- فيرمين لوبيز

في خط الهجوم: لامين يامال- روبرت ليفاندوفسكي- رافينيا دياز

موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني


تنطلق مباراة برشلونة وفياريال في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة أمام فياريال اليوم في الدوري الإسباني

تذاع مباراة برشلونة أمام فياريال اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.

وحسم برشلونة برصيد 85 نقطة، لقب الدوري الإسباني تحت قيادة هانز فليك بعدما انتصر على إسبانيول في الديربي الكتالوني يوم الخميس الماضي، بهدفين دون مقابل.

وهذا اللقب هو الثالث لبرشلونة خلال الموسم الجاري، بعد لقبي كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، وجميعها على حساب غريمه ريال مدريد.


ويأتي فياريال في المركز الخامس بترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 64 نقطة.

وانتهت مباراة الدور الأول بين برشلونة وفياريال، بفوز برشلونة بنتيجة 5-1.

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