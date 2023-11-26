فوائد الفاصوليا الخضراء، تعزز صحة القلب وجهاز المناعة

فوائد الفاصوليا الخضراء للصحة عديدة وهامة، وهي من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة، والتي ينصح خبراء التغذية بتناولها بانتظام، للاستفادة بما تحتوي عليه من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة.





فوائد الفاصوليا الخضراء

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الفاصوليا الخضراء للصحة، عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

تعزيز صحة القلب: تحتوي الفاصوليا الخضراء على الألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

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تقوية جهاز المناعة: تحتوي الفاصوليا الخضراء على فيتامين ج، وهو فيتامين ضروري لجهاز المناعة السليم. كما أنها تحتوي على مركبات الفلافونويد، التي لها خصائص مضادة للأكسدة تساعد على حماية الخلايا من التلف.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان: تحتوي الفاصوليا الخضراء على مركبات الفلافونويد، التي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، والتي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم.

تحسين صحة العظام: تحتوي الفاصوليا الخضراء على الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما من المعادن المهمة لصحة العظام.

تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع 2: تحتوي الفاصوليا الخضراء على الألياف، والتي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

زيادة الشعور بالشبع: تحتوي الفاصوليا الخضراء على الألياف، والتي تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يساعد على إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه.

بالإضافة إلى هذه الفوائد، فإن الفاصوليا الخضراء هي مصدر جيد للبروتين النباتي، وفيتامين أ، وفيتامين ك.

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء



طريقة الفاصوليا الخضراء

وتعد طريقة عمل الفاصوليا الخضراء، من طرق الخضراوات التي يحبها الكثيرين، وقد تجدها بعض ستات البيوت، أنها صعبة التحضير، في حين أنها بسيطة وسريعة التحضير، والطعم سيذكرك بأيام الطفولة، واكلات الجدة.

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الفاصوليا الخضراء، على أصولها.

مكونات عمل الفاصوليا الخضراء

نصف كيلو فاصوليا خضراء مقطعة

نصف كيلو طماطم معصورة

بصلة متوسطة مفرومة

ملح وفلفل

فصين ثوم مهروسين

معلقتين زيت دوار الشمس

خطوات عمل الفاصوليا الخضراء

في قدر على النار، نضع الزيت والبصل والفاصوليا، مع التقليب المستمر، حتى يذبل البصل، وكذلك الفاصوليا.

عند وصول الفاصوليا لمرحلة الذبول، ويتحمر البصل، نضيف عصير الطماطم، والملح والفلفل، والثوم المهروس.

ونضيف القليل من الماء، ونتركها على نار متوسطة، مع متابعتها.

كلما قلت الصلصة، يمكننا زيادتها بالقليل من الماء.

عندما تقترب من النضج، يمكنك تهدئة النار، حتى تمام النضج.

طريقة أخرى لعمل الفاصوليا الخضراء

يمكنك تشويح البصل، مع الزيت، وعندما يذبل، ضيفي عصير الطماطم، اتركيه على نار متوسطة؛ حتى يتحول لصلصة "يتسبك".

بعد تسبيك الصلصة ضيفي الفاصوليا الخضراء، مع إضافة كمية من الماء.

ضيفي الملح والفلفل والثوم، واتركيها على نار هادئة، حتى تمام النضج.