محافظ المنيا: إضافة 10 ميكروباصات جديدة لقرى مركز ملوى

أشاد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بمواصلة المبادرة المجتمعية لتوفير وسائل نقل حديثة وآمنة، مؤكدًا أن المبادرات الشعبية تمثل أحد دعائم التنمية المستدامة، وتسهم بشكل فعّال في تحسين مستوى الخدمات، من خلال التكامل مع جهود الدولة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع النقل والمواصلات.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بأصحاب السيارات المشاركة، وذلك بحضور عصام بيومي وهشام بيومي من رعاة المبادرة، وأسامة إسماعيل نقيب سائقى ملوي وديرمواس، وأحمد خلف رئيس مركز ومدينة ملوى.

حيث تم الإعلان عن إطلاق دفعة جديدة تضم 10 سيارات “ميني باص” مخصصة لخدمة أهالي قرى مركز ملوى، ضمن جهود تعزيز منظومة النقل الجماعي بالمناطق الريفية.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة تعكس وعي ومسئولية المجتمع المدني تجاه دعم جهود الدولة في تيسير حياة المواطنين، مؤكدًا أن توفير وسائل نقل آمنة ومناسبة يسهم في رفع المعاناة عن الأهالي، وتسهيل حركة التنقل اليومية بين القرى والمراكز.

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