حوادث المنيا اليوم، أبرزها تسمم غذائي لموظف وطفليه، المشدد لـ 4 متهمين بتهمة حيازة مخدرات

شهدت محافظة المنيا أمس الإثنين عددًا من الحوادث المتنوعة التي أسفرت عن إصابات ووفيات، حيث تلقت الأجهزة الأمنية عدة بلاغات تتعلق بها.

تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي في المنيا

أصيب سائقان بكسور وكدمات متنوعة إثر تصادم سيارتين محملتين بالبضائع على الطريق الصحراوي الشرقي القديم بالقرب من مدينة المنيا الجديدة.

وقامت الأجهزة الأمنية بالتحقيق في الحادث بعد تلقي بلاغ عن تصادم السيارتين وتناثر البضائع على الطريق.

وفاة عامل في مدينة العدوة شمال المنيا

لقي عامل يدعى "أ. ص. ع. أ" (21 سنة) مصرعه بعد أن صدمته سيارة في مدينة العدوة. تم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط السيارة وقائدها.

تسمم غذائي لموظف وطفليه في المنيا

أُصيب موظف وطفليه بتسمم غذائي نتيجة تناول طعام فاسد في قرية تله بمركز المنيا. تم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

أحكام اليوم، محكمة جنايات المنيا

في سياق آخر، عاقبت محكمة جنايات المنيا أربعة متهمين مقيمين بمركز العدوة بالسجن المشدد بمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، مع غرامة مالية تتراوح بين 50 إلى 100 ألف جنيه، بتهمة حيازة المواد المخدرة والاتجار بها.

كما قضت جنايات المنيا بالسجن سنة مع الشغل لأربعة أشخاص من أسرة واحدة بتهمة التعدي على آخر بسبب خلافات على أرض صحراوية، بعد سماع مرافعات الدفاع وممثل الادعاء.

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