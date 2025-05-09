محافظ المنيا: نسب إنجاز متميزة في التعامل مع شكاوى المواطنين خلال أبريل 2025

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة حققت نسب إنجاز متميزة في الاستجابة لشكاوى المواطنين خلال شهر أبريل 2025، وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين وتحقيق الاستجابة السريعة لمشكلاتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية.

وأشار المحافظ إلى أن التقرير الدوري الصادر عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن محافظة المنيا استقبلت خلال شهر أبريل عدد 831 شكوى، تم الانتهاء من فحص وتنفيذ 784 شكوى منها، بنسبة إنجاز مرتفعة تعكس كفاءة الأجهزة التنفيذية واستجابتها السريعة لمطالب المواطنين.

منظومة الشكاوى الحكومية

وأوضح اللواء كدواني أن هذا الإنجاز يأتي في ضوء الدعم الكامل الذي توليه المحافظة لمنظومة الشكاوى الحكومية باعتبارها أداة فعالة لقياس رضا المواطنين وتحسين جودة الخدمات، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بشكل مستمر على تيسير سبل تلقي الشكاوى، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين من خلال المتابعة الميدانية المستمرة.

وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواصلة هذا الأداء الإيجابي، بما يحقق تطلعات المواطنين ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة وسرعة الاستجابة لكافة الشكاوى

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