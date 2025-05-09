الجمعة 09 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ المنيا: نسب إنجاز متميزة في التعامل مع شكاوى المواطنين خلال أبريل 2025

محافظ المنيا: نسب
محافظ المنيا: نسب إنجاز متميزة في التعامل مع شكاوى المواطنين

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة حققت نسب إنجاز متميزة في الاستجابة لشكاوى المواطنين خلال شهر أبريل 2025، وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين وتحقيق الاستجابة السريعة لمشكلاتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية.

وأشار المحافظ إلى أن التقرير الدوري الصادر عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن محافظة المنيا استقبلت خلال شهر أبريل عدد 831 شكوى، تم الانتهاء من فحص وتنفيذ 784 شكوى منها، بنسبة إنجاز مرتفعة تعكس كفاءة الأجهزة التنفيذية واستجابتها السريعة لمطالب المواطنين.

منظومة الشكاوى الحكومية

وأوضح  اللواء كدواني أن هذا الإنجاز يأتي في ضوء الدعم الكامل الذي توليه المحافظة لمنظومة الشكاوى الحكومية باعتبارها أداة فعالة لقياس رضا المواطنين وتحسين جودة الخدمات، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بشكل مستمر على تيسير سبل تلقي الشكاوى، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين من خلال المتابعة الميدانية المستمرة.

وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواصلة هذا الأداء الإيجابي، بما يحقق تطلعات المواطنين ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة وسرعة الاستجابة لكافة الشكاوى

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منظومة الشكاوي الحكومية المنيا محافظة المنيا محافظ المنيا اللواء عماد كدواني محافظ المنيا اخبار محافظة المنيا اخبار المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم

مواد متعلقة

حوّل منزله إلى معرض هاند ميد، عاطف وصفي منياوي إيده تتلف في حرير (فيديو وصور)

بالأسماء، إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالمنيا

محافظ المنيا يقود حملة لإزالة مخالفات البناء والإشغالات بحي غرب

تكريم المزارعين في المنيا خلال حصاد القمح وتعزيز فول الصويا

بالأرقام، حصيلة ما تم توريده من محصول القمح في المنيا

حبس عامل متهم بالتعد على طفل بالمنيا 4 أيام على ذمة التحقيقات

حوادث المنيا اليوم، أبرزها تسمم غذائي لموظف وطفليه، المشدد لـ 4 متهمين بتهمة حيازة مخدرات

تجديد حبس قاتل زوجته في المنيا لمدة 15 يومًا

الأكثر قراءة

طارق الشناوي يكشف سبب أزمة بوسي شلبي مع أولاد محمود عبد العزيز

ارتفاع أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 9 مايو 2025

الزمالك يواصل التعثر ويتعادل مع سيراميكا 2/2 في الدوري الممتاز (صور)

المجددون.. محمد أبو زهرة أبرز علماء الشريعة والقانون في القرن العشرين

إيناس الدغيدي تدخل على خط أزمة بوسي شلبي وأولاد محمود عبد العزيز

سعر الدولار في 6 بنوك بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

رسالة قوية من السيسي لـ بوتين خلال احتفالات النصر بروسيا

أبرزهم رئيس الصين، السيسي يتبادل الأحاديث الودية مع القادة المشاركين باحتفالات النصر بموسكو (صور)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز المعبأ

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة تنزانيا.. أرقام منتخب مصر في أمم أفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. محمد أبو زهرة أبرز علماء الشريعة والقانون في القرن العشرين

أحكام الحج، ما يترتب على قطع المكلف للطواف من أجل الصلاة المكتوبة وحكمها؟

تفسير حلم رؤية الآثار في المنام وعلاقته بالخير والرزق القريب

المزيد
الجريدة الرسمية