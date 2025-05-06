الثلاثاء 06 مايو 2025
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محافظات

تكريم المزارعين في المنيا خلال حصاد القمح وتعزيز فول الصويا

حصاد محصول القمح
حصاد محصول القمح في المنيا، فيتو

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، فعاليات حصاد محصول القمح في المنيا باستخدام الميكنة الزراعية بأحد الحقول الإرشادية بقرية الشيخ مسعود التابعة لمركز العدوة، وذلك في إطار دعم الدولة لتطوير منظومة الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي.

حصاد محصول القمح في المنيا، فيتو 
حصاد محصول القمح في المنيا، فيتو 

أشاد المحافظ بتجربة قرية الشيخ مسعود في تطبيق التقنيات الحديثة في الزراعة والآليات المتطورة في الري، والتي ساهمت بدورها في تحقيق إنتاجية مرتفعة مع ترشيد استهلاك المياه. 

حصاد محصول القمح في المنيا، فيتو 
حصاد محصول القمح في المنيا، فيتو 

وهذا يعكس حقيقة ما تشهده الزراعة المصرية من تطوير في الأساليب وتبني نظم الري الحديثة، ويؤكد حرص القيادة السياسية على دعم الفلاح المصري وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية.

حصاد محصول القمح في المنيا، فيتو
حصاد محصول القمح في المنيا، فيتو

وأضاف المحافظ أن موسم حصاد القمح يمثل لحظة فرح وفخر للمزارعين، باعتباره واجبًا وطنيًا يرتبط بالأمن الغذائي القومي، وأشار إلى أن الدولة مستمرة في تقديم كافة سبل الدعم للنهوض بالقطاع الزراعي.

حصاد محصول القمح في المنيا، فيتو
حصاد محصول القمح في المنيا، فيتو

وخلال الفعالية، أعلن المحافظ عن توزيع 5 حقول إرشادية مجانية لزراعة محصول فول الصويا، استعدادًا للموسم الصيفي، بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.

 

 ويهدف هذا التوزيع إلى نقل الممارسات الزراعية الحديثة للمزارعين وتعزيز زراعة المحاصيل الزيتية وتقليل الفجوة الاستيرادية.

من جانبها، أوضحت مديرية الزراعة أن الحقول الإرشادية تُعد نموذجًا عمليًا لتطبيق التوصيات الفنية، خاصة لمحصول فول الصويا الذي يمثل مكونًا أساسيًا في الصناعات الغذائية والعلفية.

وفي ختام الجولة، كرّم المحافظ عددًا من المزارعين والمزارعات المتميزين في زراعة القمح، والرائدات الريفيات تقديرًا لدورهن المجتمعي، إلى جانب مهندسي الإرشاد الزراعي لجهودهم في تقديم الدعم الفني على أرض الواقع.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من: المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة، المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، رضا مصطفى رئيس مركز العدوة، والمهندسة فاطمة عبد المنعم مدير عام الإرشاد الزراعي بالمديرية.

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