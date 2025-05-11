كان بيحفر في الرملة، تفاصيل 4 ساعات بحثا عن خمسيني سقط بـ بئر في المنيا (صور)

تواصل فرق الحماية المدنية في المنيا، بالتعاون مع الأهالي، جهودها الحثيثة للوصول إلى شخص سقط في بئر بعمق 10 أمتار في نجع حظ بقرية دلجا، التابعة لمركز ديرمواس، جنوب محافظة المنيا.

تفاصيل سقوط شخص بـ بئر في المنيا

في هذا السياق، قال سعد صابر الجهيمي، شاهد عيان من أبناء قرية نجع حظ بقرية دلجا، التابعة لمركز ديرمواس، جنوب محافظة المني:، إن الحادث وقع صباح اليوم الأحد، حيث انهار البئر على الشخص أثناء عملية الحفر في تمام الساعة الثامنة صباحًا، وذلك بسبب طبيعة الأرض الزراعية في المنطقة.

وأوضح أن الشخص العالق يدعى خميس نجاح، وهو من مركز ديروط بمحافظة أسيوط.

البحث عن شخص سقط في بئر في دلجا

وقد تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط بئر على عدد من الأشخاص في إحدى المزارع بالنجع.

على الفور، انتقلت فرق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تمكنت بمساعدة الأهالي من إخراج ستة أشخاص، فيما لا تزال الأعمال مستمرة للحفر للوصول إلى الشخص العالق.

استمرار جهود البحث عن مفقود دلجا

أكد الجهيمي، أن عمليات الحفر لا تزال مستمرة، وأن جميع الفرق تعمل بشكل متكامل مع الأهالي، في محاولة للوصول إلى الشخص المفقود وتقديم المساعدة اللازمة له.

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