الأحد 11 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

كان بيحفر في الرملة، تفاصيل 4 ساعات بحثا عن خمسيني سقط بـ بئر في المنيا (صور)

خمسيني سقط بـ بئر
خمسيني سقط بـ بئر في المنيا

تواصل فرق الحماية المدنية في المنيا، بالتعاون مع الأهالي، جهودها الحثيثة للوصول إلى شخص سقط في بئر بعمق 10 أمتار في نجع حظ بقرية دلجا، التابعة لمركز ديرمواس، جنوب محافظة المنيا.

تفاصيل سقوط شخص بـ بئر في المنيا

في هذا السياق، قال سعد صابر الجهيمي، شاهد عيان من أبناء قرية نجع حظ بقرية دلجا، التابعة لمركز ديرمواس، جنوب محافظة المني:، إن الحادث وقع صباح اليوم الأحد، حيث انهار البئر على الشخص أثناء عملية الحفر في تمام الساعة الثامنة صباحًا، وذلك بسبب طبيعة الأرض الزراعية  في المنطقة.

 

وأوضح أن الشخص العالق يدعى خميس نجاح، وهو من مركز ديروط بمحافظة أسيوط.

البحث عن شخص سقط في بئر في دلجا

وقد تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط بئر على عدد من الأشخاص في إحدى المزارع بالنجع.

على الفور، انتقلت فرق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تمكنت بمساعدة الأهالي من إخراج ستة أشخاص، فيما لا تزال الأعمال مستمرة للحفر للوصول إلى الشخص العالق.

استمرار جهود البحث عن مفقود دلجا

أكد الجهيمي، أن عمليات الحفر لا تزال مستمرة، وأن جميع الفرق تعمل بشكل متكامل مع الأهالي، في محاولة للوصول إلى الشخص المفقود وتقديم المساعدة اللازمة له.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قرية نجع حظ بقرية دلجا شخص سقط في بئر الحماية المدنية في المنيا سقوط شخص بـ بئر في المنيا تفاصيل سقوط شخص بـ بئر شخص سقط في بئر في دلجا البحث عن مفقود دلجا نجع حظ بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا المنيا محافظة المنيا محافظ المنيا اللواء عماد كدواني محافظ المنيا اخبار محافظة المنيا اخبار المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم

مواد متعلقة

محافظ المنيا: إضافة 10 ميكروباصات جديدة لقرى مركز ملوى

نقابة المعلمين بملوي تكرم 618 حافظًا للقرآن الكريم في المنيا (صور)

محافظ المنيا يتابع إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

محافظ المنيا: شون وصوامع المحافظة تستقبل 230 ألف طن من القمح

حريق هائل يلتهم حظيرة ماشية بالمنيا ونفوق عدد كبير من الأغنام

إصابة 8 عمال في تصادم سيارة ربع نقل بميكروباص بالمنيا

محافظ المنيا: نسب إنجاز متميزة في التعامل مع شكاوى المواطنين خلال أبريل 2025

محافظ المنيا: 10 ميني باص جديدة لخطوط قرى ديرمواس

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

وفاة المستشار شعبان الشامى رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق

القائمة كاملة، قرار جمهوري بالحركة الدبلوماسية الجديدة 2025

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

ظهور صادم لـ علي مصيلحي بسبب المرض، رئيس الوزراء يكرم وزير التموين السابق (صور)

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

النواب يستجيب للأزهر بشأن جهات اختصاص إصدار الفتوى الشرعية

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في الدوري الإسباني

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد شكاوى البنزين المغشوش، البترول تعلن نتائج تحليل العينات على مستوى الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم المبيت بمكة بعد طواف الوداع

تفسير حلم اللطم في المنام وعلاقته بفرج قريب وخير قادم

هل يجوز التوجه إلى عرفات يوم التروية بدلا من منى؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية