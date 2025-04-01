الثلاثاء 01 أبريل 2025
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طقس متقلب في المنيا، رياح وأتربة في ثاني أيام عيد الفطر

طقس متقلب في المنيا:
طقس متقلب في المنيا: رياح وأتربة في ثاني أيام عيد الفطر

تشهد محافظة المنيا اليوم الثلاثاء حالة من الطقس المتقلب، حيث تسيطر الأجواء الغائمة على مختلف مناطق المحافظة ومراكزها التسع خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

طقس متقلب في المنيا: رياح وأتربة في ثاني أيام عيد الفطر

بدأ اليوم في محافظة المنيا بظهور غيوم جزئية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في المنيا، بينما شهدت الساعات الأخيرة نشاطًا ملحوظًا للرياح المحملة بالأتربة.

درجات الحرارة في المنيا

وسجلت درجات الحرارة في المنيا اليوم 28 درجة مئوية كحد أقصى و14 درجة كحد أدنى.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها أن الأجواء ستظل غائمة مع احتمال سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد. كما يُتوقع نشاط الرياح على سطح البحر المتوسط، مما قد يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

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