ضبط 700 كيلو لحوم ودواجن وكبدة مجهولة المصدر بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة بالإضافة إلى محلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية.

وأكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، أنه قامت مديرية الطب البيطري المتمثلة فى إدارة المجازر وتفتيش على اللحوم بالاشتراك مع مباحث التموين بإشراف العقيد أحمد النجار وشرطة البيئة والمسطحات المائية والرقابة الإدارية والرقابة التموينية و الرقابة الصحية ومجالس المدن).

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير(١٦) محضر مخالفة وضبط (٧٠٠ كجم ) لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ودواجن وكبده ومصنعات لحوم مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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