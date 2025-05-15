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وزير الإسكان ومحافظ الشرقية يتفقدان مشروع صرف صحي سنهوا بمنيا القمح

شريف الشربيني
شريف الشربيني

استكمل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، جولتهما اليوم الخميس، بعدد من المشروعات بمحافظة الشرقية، بتفقد مشروع صرف صحي سنهوا بمركز منيا القمح ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، يرافقهما مسئولو وزارة الإسكان ومحافظة الشرقية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونواب البرلمان عن المحافظة.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ الشرقية، بالأعمال الجاري تنفيذها بمحطة معالجة الصرف الصحي بالمشروع، واستمعا إلى شرح من اللواء أمين شوقي، القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والذي أوضح أن المشروع بتكلفة حوالي 550 مليون جنيه، ويشمل محطة معالجة بطاقة 12 ألف م3 / يوم ومحطتي رفع رئيسية وفرعية لخدمة قرى ( سنهوا – ميت سهيل)، ويقدر عدد المستفيدين من المشروع بحوالي 37.995  نسمة من أهالي محافظة الشرقية.

وتابع وزير الإسكان ومحافظ الشرقية، الموقف التنفيذي لمحطة معالجة الصرف الصحي، والجاري بها استكمال الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة تنفيذ جيدة، وكذا الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بمحطة الرفع الرئيسية، ومحطة الرفع الفرعية.

وخلال الجولة التقى المهندس شريف الشربيني، بعددٍ من الأهالي بنطاق عمل المشروع، مؤكدًا دعمه الكامل للأهالي وتنفيذ المشروعات لخدمتهم، كما أعرب الأهالي عن شكرهم لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بسنهوا لخدمتهم، آملين أن يتم استكمال الأعمال بالمشروع في أقرب وقت.

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