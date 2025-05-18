١١٤٢٤ طنا، ارتفاع الكميات الموردة من القمح لمواقع التخزين بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إنتظام عملية توريد محصول القمح على مستوى المحافظة، حيث أن ما تم توريده بالأمس للمواقع التخزينية بلغ ١١٤٢٤ طنا و٦٧٦ كيلو ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن ٥٢٤١٤٨ طنا و٤٠٨ كيلو جرام قمح، مشددًا أهمية إجراء متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

حقول إرشادية

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية إن المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أشار إلى أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٧٠١٨٣ فدان، لافتًا إلى أن الحقول الإرشادية المنزرعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنوعت ما بين أراضي قديمة حقول فردية 56 حقل وأراض جديدة حقول فردية 7 حقول بمساحة واحد فدان وحقول إرشادية بالمزارع السمكية (15 حوضا سمكيا بمساحة 410 أفدنة وأراضي ملحية (حقول فردية) 8 حقول).

المهندس عبدالكريم عوض الله

بينما أوضح المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية ضرورة التأكد من توفير أدوات التخزين وشروط ومواصفات الشون التي تستخدم في استلام وتخزين الأقمـاح المحلية بأن تحتوي على عروق خشبية (طبالي) وخالية من أي محاصيل زراعية أخرى

سعة الميزان لا تقل عن وزن سيارة نقل

وتحتوي على ميزان بسكول بسعة لا تقل عن حمولة سيارة نقل ( ونش أو جرار ) أو عدد (٢) ميزان طبلية أو وجود ميزان بسكول معتمد بالقرب من الشونة ملحق بها آلة طباعة لعمل نسخة (برنت) بالوزن وضرورة توافر وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق وأن تحتوي على مكتب إداري داخل سور الموقع.

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