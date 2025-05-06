تحرير ٣٦٦٥ محضرًا خلال الحملات التموينية المفاجئة بالشرقية

أكد عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية أن المديرية مستمرة بتوجيه ضربات متلاحقة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

حملات تموينية ورقابية

قامت مديرية التموين خلال شهر ابريل الماضى بشن عدد من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لأحكام الرقابه علي حركه البيع والشراء بنطاق المحافظة وأسفرت تلك الحملات عن تحرير (٣٦٦٥) محضرًا منها (٢٦٢٠) محضرًا ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات

عدم تطبيق الاشتراطات الصحية والتموينية

بالاضافة الى عدم تطبيق الاشتراطات الصحية والتموينية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة وتحرير (١٠٤٥)محضرا خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بالأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وإدارة النشاط بدون ترخيص.

نتائج الحملات المكثفة

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط سلع إستهلاكية غذائية بإجمالي ٤ طن و٣٥٠ كيلو دقيق و١٠ طن سكر و٦ طن ملح و٥ طن أرز و٣٠ طن سمك مدخن و٦٥٠ كيلو لحوم ودواجن جميعا سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، كما تم ضبط ١٦٠٠ لتر مواد بترولية و١٩ طن أصباغ وكربونات كالسيوم ودهانات جميعها سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط الأسواق من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي الأسواق والمحال التجارية والأنشطة التجارية لحماية حقوق المواطن وضبط الأسواق واتخاذ ما يلزم قانونا تجاه غير الملتزمين.

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