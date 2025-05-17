فوائد الكركديه البارد، يخفض ضغط الدم ويحسن عملية الهضم

مع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد الإقبال على المشروبات المنعشة والمرطبة، ويبرز الكركديه البارد كخيار شعبي في مصر والعديد من الدول الأخرى، ليس فقط لمذاقه الحمضي اللذيذ ولونه الأحمر الجذاب، بل أيضًا لفوائده الصحية المتعددة.

ومع ذلك، يحذر الخبراء من الإفراط في تناوله لتجنب بعض الآثار الجانبية المحتملة.

فوائد الكركديه البارد

يحتوي الكركديه على مجموعة واسعة من المركبات النشطة بيولوجيًا التي تساهم في تعزيز الصحة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي. وتشمل أبرز فوائده:

غني بمضادات الأكسدة: يعتبر الكركديه مصدرًا ممتازًا لمضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين والفلافونويدات. هذه المركبات تساعد في مكافحة الجذور الحرة في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

خفض ضغط الدم: أظهرت العديد من الدراسات أن تناول الكركديه بانتظام يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع بشكل ملحوظ. يُعتقد أن ذلك يعود إلى تأثيره المدر للبول وتوسيع الأوعية الدموية.

تحسين صحة القلب: بالإضافة إلى خفض ضغط الدم، قد يساهم الكركديه في تحسين مستويات الكوليسترول في الدم عن طريق خفض الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول الجيد (HDL).

دعم صحة الكبد: تشير بعض الأبحاث إلى أن الكركديه يمكن أن يساعد في حماية الكبد وتحسين وظائفه عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات.

خصائص مضادة للالتهابات: يحتوي الكركديه على مركبات ذات خصائص مضادة للالتهابات، مما قد يساعد في تخفيف بعض الحالات الالتهابية في الجسم.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي: يُستخدم الكركديه تقليديًا كملين خفيف وقد يساعد في تحسين عملية الهضم وتخفيف الإمساك.

مدر للبول: يساعد الكركديه في زيادة إدرار البول، مما يساهم في تخليص الجسم من السوائل والأملاح الزائدة.

مصدر لفيتامين C: يحتوي الكركديه على كمية لا بأس بها من فيتامين C، وهو ضروري لتعزيز جهاز المناعة.

مخاطر الإفراط في تناول الكركديه

على الرغم من فوائده الصحية العديدة، إلا أن الإفراط في تناول الكركديه قد يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية والمخاطر، والتي تشمل:

انخفاض ضغط الدم بشكل مفرط: بالنسبة للأشخاص الذين يعانون بالفعل من انخفاض ضغط الدم أو يتناولون أدوية لخفض ضغط الدم، فإن تناول كميات كبيرة من الكركديه قد يؤدي إلى انخفاض حاد في ضغط الدم، مما يسبب الدوخة والإغماء.

تأثيرات على الكبد: على الرغم من أن بعض الدراسات تشير إلى فوائد الكركديه للكبد، إلا أن تناول كميات كبيرة جدًا منه قد يسبب تلفًا في الكبد لدى بعض الأشخاص.

تفاعلات مع بعض الأدوية: قد يتفاعل الكركديه مع بعض الأدوية، مثل أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم وأدوية علاج السكري. لذا، يجب على الأشخاص الذين يتناولون هذه الأدوية استشارة الطبيب قبل تناول الكركديه بانتظام.

اضطرابات في الجهاز الهضمي: قد يسبب تناول كميات كبيرة من الكركديه اضطرابات في المعدة وحموضة وحرقة في المعدة لدى بعض الأشخاص.

تأثير مدر للبول قوي: قد يؤدي الإفراط في تناول الكركديه إلى زيادة كبيرة في إدرار البول، مما قد يسبب الجفاف واختلال توازن الكهارل في الجسم.

غير موصى به للحوامل والمرضعات: لا توجد دراسات كافية حول سلامة تناول الكركديه بكميات كبيرة أثناء الحمل والرضاعة، لذا يُفضل تجنبه أو تناوله بكميات معتدلة جدًا بعد استشارة الطبيب.

يجب تناول الكركديه بكميات معتدلة، كوب أو كوبين في اليوم يعتبر آمنًا لمعظم الأشخاص.

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