السبت 17 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير خارجية العراق: قمة بغداد أكدت الدعم الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني

وزير الخارجية العراقي،
وزير الخارجية العراقي، فيتو

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم السبت: إن قمة بغداد أكدت الدعم الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

خارجية العراق تعلق علي قمة بغداد

وثمن فؤاد حسين، خلال مؤتمر صحفي للأمين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية العراقي في ختام القمة العربية الـ34، دور سلطنة عمان في الوساطة بين طهران وواشنطن.

وأكد وزير الخارجية العراقي، تقارب إيجابي شهدته جلسات قمة بغداد سياسيا واقتصاديا، وقدمنا مقترحا بتشكيل لجنة عربية لإدارة الأزمات وتسوية الخلافات.

بغداد تستضيف القمة العربية الـ 34 


واستضافت  بغداد، اليوم السبت، القمة العربية بدورتها الـ34، والتي يشارك فيها قادة وملوك ورؤساء حكومات من 22 دولة عربية، إلى جانب رؤساء منظمات دولية وأممية، وكبار المسؤولين في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.

وناقشت القمة ملفات محورية تتعلق بالأمن القومي العربي، والتحديات السياسية الإقليمية، إضافة إلى قضايا التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي والتكامل في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن القمة العربية تأتي في ظرف دقيق تمر به المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشعب الفلسطيني العراق بغداد سلطنة عمان فلسطين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

مواد متعلقة

ما قاله السيسي في القمة.. وما لم يقله!

نشاط الرئيس السيسي في القمة العربية الـ34 بالعراق (صور)

السيسي يعود للقاهرة عقب المشاركة في القمة العربية الـ34 بالعراق

الأكثر قراءة

تقارير تكشف سبب مغادرة أمير قطر المفاجئة للقمة العربية قبل إلقاء كلمته

بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

عاصفة ترابية تضرب البلاد بالتزامن مع انكسار الموجة الحارة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الدوري الممتاز، البنك يخطف تعادلا مثيرا من الأهلي 1-1 في الشوط الأول

سابقة صادمة عن فريد الملالي مهاجم الزمالك المحتمل

تصويبة نارية، شاهد هدف إمام عاشور في شباك البنك الأهلي

خدمات

المزيد

مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 16/5/2025

المزيد

انفوجراف

حكايات الأب وابنه.. كيف تأثرت شخصية الزعيم عادل إمام بوالده (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز سفر المرأة للحج بدون محرم؟، الأزهر للفتوى يحسم الجدل

داعية يوضح الحكم الشرعي في الهبة لأحد الورثة دون الآخر

دليل كامل، شروط وأحكام خاصة بالمرأة في الحج والعمرة

المزيد
الجريدة الرسمية