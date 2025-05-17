وزير خارجية العراق: قمة بغداد أكدت الدعم الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم السبت: إن قمة بغداد أكدت الدعم الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

خارجية العراق تعلق علي قمة بغداد

وثمن فؤاد حسين، خلال مؤتمر صحفي للأمين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية العراقي في ختام القمة العربية الـ34، دور سلطنة عمان في الوساطة بين طهران وواشنطن.

وأكد وزير الخارجية العراقي، تقارب إيجابي شهدته جلسات قمة بغداد سياسيا واقتصاديا، وقدمنا مقترحا بتشكيل لجنة عربية لإدارة الأزمات وتسوية الخلافات.

بغداد تستضيف القمة العربية الـ 34



واستضافت بغداد، اليوم السبت، القمة العربية بدورتها الـ34، والتي يشارك فيها قادة وملوك ورؤساء حكومات من 22 دولة عربية، إلى جانب رؤساء منظمات دولية وأممية، وكبار المسؤولين في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.

وناقشت القمة ملفات محورية تتعلق بالأمن القومي العربي، والتحديات السياسية الإقليمية، إضافة إلى قضايا التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي والتكامل في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن القمة العربية تأتي في ظرف دقيق تمر به المنطقة.

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