السبت 17 مايو 2025
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خارج الحدود

البيان الختامي لقمة بغداد يشدد على أهمية فتح المعابر وإدخال المساعدات لغزة

قمة بغداد،فيتو
قمة بغداد،فيتو

طالب البيان الختامي لقمة بغداد، اليوم السبت، بالوقف الفوري للعدوان على غزة، والأعمال العدائية التي تزيد معاناة المدنيين في غزة.

 مطالب بإدخال المساعدات لغزة

 

كما أكد البيان الختامي للقمة على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني.

وحث المجتمع الدولي على اتخاذ موقف لوقف إراقة الدماء في غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة.

وشدد على أهمية التنسيق المشترك لفتح المعابر لإدخال المساعدات للأراضي الفلسطينية، مجددًا موقفه الرافض لكل أشكال التهجير والنزوح الفلسطيني.

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