السبت 17 مايو 2025
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خارج الحدود

قناة إسرائيلية تكشف احتمالية وقف عملية عربات جدعون لتسهيل المفاوضات

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله: إن جيش الاحتلال قد يوقف عملية عربات جدعون في قطاع غزة ، إذا تبين أنها قد تعطل المفاوضات.

جيش الاحتلال يكثف غاراته على قطاع غزة 

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع الحرب على قطاع غزة من خلال عملية برية أطلق عليها عربات جدعون.

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جيش الاحتلال يعلن رسميا بدء عملية "عربات جدعون" وتوسيع الحرب على غزة

وكثف جيش الاحتلال غاراته على قطاع غزة ، مما أسفر عن استشهاد الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.

وفي وقت سابق من اليوم السبت،  أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 41 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم، 26 منهم بمدينة غزة وشمالي القطاع.

 

إرسال 70 ألف جندي نظامي إلى قطاع غزة

و كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لإرسال 70 ألف جندي نظامي إلى قطاع غزة استعدادا لتوسيع العملية العسكرية.

 

سبع دول أوروبية تطالب إسرائيل برفع الحصار عن غزة

 دعت سبع دول أوروبية أمس الجمعة إسرائيل إلى "عكس سياستها الحالية" في غزة ورفع الحصار على دخول المساعدات "على الفور" وسط وضع إنساني كارثي في القطاع.

 

وقال قادة أيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا وإسبانيا والنرويج في بيان مشترك إنهم "لن يصمتوا أمام الكارثة الإنسانية التي يسببها الإنسان والتي تحدث أمام أعيننا في غزة".

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جيش الاحتلال غزة عربات جدعون

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