فرقة “Kiss of Life” الكورية تعتذر بعد اتهامات بالعنصرية

اعتذرت فرقة البوب الكوري “Kiss of Life” بعد جدل الذي انتشر مساء أمس على مواقع التوصل الاجتماعي حول العالم، بعد افعال الفرقة في بث مباشر والذي تم وصفه بالعنصري.

صرحت وكالة SM للترفيه صباح اليوم الخميس الموافق 4 إبريل، الشركة الأم لفرقة Kiss of Life، فقالت: "نعتذر عن استخدام الفرقة تعبيرات وأساليب تتبع بعض الصور النمطية العنصرية في محتوى عيد الميلاد الذي نُشر في الثاني من الشهر".

واعتذرت شركة SM للترفيه: "كما أُعلن سابقًا، أُنتج المحتوى استنادًا إلى أسلوب الهيب هوب الكلاسيكي، وكنا ننوي التعبير عن الأجواء باحترام لهذه الثقافة، مع ذلك، لم نكن ندرك تمامًا أنه قد يُنظر إليه على أنه وسيلة لتعزيز الصور النمطية حول عرق معين".

وأضافت: "سنكون أكثر حرصًا واحترامًا عند استخدام عناصر ثقافية في المستقبل"، وأعلنت أنه سيتم حذف جميع المحتويات المثيرة للجدل.

قبل يومين، أقامت Kiss of Life بثًّا مباشرًا خاصًّا بها للاحتفال بعيد ميلاد العضوة جولي، وظهر جميع الأعضاء بأزياء هيب هوب، في ذلك الوقت، بدا أن الأعضاء كانوا يقلدون الكلام الأشخاص أصحاب البشرة السمراء بطريقة ساخرة، وبعد ذلك، اندلعت جدل حول التمييز العنصري بين بعض مستخدمي الإنترنت.

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