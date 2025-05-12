الإثنين 12 مايو 2025
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ثقافة وفنون

توم كروز ضيف برنامج جين من فرقة BTS للترويج لفيلمه الجديد

جين وتوم كروز، فيتو
جين وتوم كروز، فيتو

من المقرر أن يحل نجم هوليوود توم كروز ضيفًا على برنامج جين، عضو فرقة الكيبوب BTS الذي يتم بثه على اليوتيوب.

وأفادت وسائل الإعلام الكورية أن توم كروز صور مؤخرًا حلقة من برنامج "Run Jin" خلال زيارته لكوريا الجنوبية، والذي يعد محتوى منوعات فردي لجين، ويُعرض أسبوعيًا على قناة BTS الرسمية على يوتيوب.

وأكدت شركة HYBE أن توم كروز شارك مؤخرًا في تصوير برنامج جين المنوعات على الويب "Run Jin" ومن المقرر أن يتم الكشف عن الحلقة لاحقًا.

ويمثل هذا أول لقاء على الإطلاق بين النجمين العالميين، والذي يعد جزء من الأنشطة الترويجية لفيلم توم كروز القادم "Mission: Impossible - The Final Reckoning"، حيث وصل توم كروز إلى كوريا الجنوبية في 7 مايو الماضي لبدء الترويج الرسمي للفيلم.

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توم كروز جين فرقة الكيبوب الكيبوب BTS Run Jin

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