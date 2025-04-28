للمرة الثانية، وقفة احتجاجية للمحامين بالشرقية اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية (صور)

نظمت نقابة المحامين الفرعية بمحافظة الشرقية اليوم الإثنين وقفة احتجاجية، أمام محكمة أبوحماد الجزئية اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية وذلك للمرة الثانية.

قرارات نقابة المحامين

ويأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

وقفة احتجاجية للمحامين بالشرقية اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية، فيتو

وقفة احتجاجية للمحامين بالشرقية اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية، فيتو

الرسوم القضائية

وأكد «علام» أنه تم إعداد مذكرة اعتراضية لتوضيح رأي وموقف النقابة من هذه الزيادة تتضمن التذكير بقرار رئيس الوزراء الصادر في 25 ديسمبر 2022، يمنع فرض أي رسوم إضافية على كاهل المواطنين، مضيفًا: «أوضحنا أن فرض الرسوم يؤثر على المواطنين والعملية القضائية، وسيؤدي إلى عزوف المواطنين عن اللجوء إلى القضاء وهو أمر خطير يمس الأمن القومي».

وقفة احتجاجية للمحامين بالشرقية اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية، فيتو

وقفة احتجاجية للمحامين بالشرقية اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية، فيتو

وأكد النقيب العام، أن نقابة المحامين هي شريك أساسي في تحقيق العدالة وسيادة القانون، ولها دورها الفعال الذي كفله لها القانون والدستور في ممارسة هذا الحق، ويجب أن تطبق هذه الشراكة على أسس فاعلة وشراكة حقيقية على أرض الواقع دون تهميش.

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