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محافظ الشرقية يطمئن على نسب تنفيذ أعمال المشروعات الخدمية بأبو حماد

محافظ الشرقية يطمئن
محافظ الشرقية يطمئن على نسب تنفيذ أعمال المشروعات الخدمية

اطمأن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية من المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة ابوحماد على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية بالمشروعات الخدمية والتنموية بمركز ومدينة أبو حماد بتكلفة ٢٩ مليونا و٣٨٠ ألف جنيه وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024 / 2025.

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الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بالشرقية

وأكد المهندس سامى معجل  رئيس مركز ومدينة ابو حماد  أنه طبقًا للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/ 2025  وتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية فإنه جاري تنفيذ رصف شوارع الحفينة من عمر بن عبدالعزيز حتى شارع عين شمس  بطول 1200م وعرض متوسط  8 م بمدينة ابوحماد وشارع عثمان بن عفان بالمنشية وتفريعاته بطول 1500م وعرض  8م بمدينة ابوحماد 

 بالإضافة إلى رفع كفاءة الطريق بجوار السكة الحديد من النفق حتى طريق الاسادوة بطول 1كم واستكمال رصف تفريعات شارع الجلاء منطقة خلف المركز حتي السكة الحديد بطول 2000م وعرض 8 م  بالاضافة الى انشاء كوبري بجوار كوبري مركز الشرطة.

وكذلك استكمال رفع كفاءة الشوارع الفرعية بمنطقة ابوحماد البلد وتفريعات شارع سعد زغلول ومنطقة حي الزهور بمدينة أبو حماد ورفع كفاءة الشوارع الفرعية بوسط المدينة والمغازي بالانترلوك وكذا رفع كفاءة الشوارع الفرعية بمنطقة المنشية بالانترلوك وتطوير منظومة الإنارة للمدينة والوحدات المحلية.

فضلا عن توصيل التيار الكهربائي لنقطة أطفاء الجعفرية وتوريد وتركيب حنفيات حريق بنطاق مدينة أبوحماد ورفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة ابوحماد وتركيب الوصلات الخارجية للمدارس مدرسة (الصنايع - الحلمية - قطب دياب).

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وكان المحافظ كلف رئيس المركز التنسيق مع الجهات المعنية بسرعة تنفيذ المشروعات والانتهاء من تنفيذ  كافة الاعمال المفتوحة ودخولها الخدمة طبقًا للجدول الزمني المحدد  وذلك للإرتقاء بالبنية التحتية وتحقيق الراحة للمواطنين.

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المخندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية المهندس سامي معجل رئيس مركز ابوحماد المشروعات الخدميه تكلفة 29مليون و380 الف جنية الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

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