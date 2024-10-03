طريقة عمل الليمون المعصفر، مخلل لذيذ سهل التحضير

طريقة عمل الليمون المعصفر، الليمون المعصفر من المخللات الشهيرة التي لها مذاق مميز ولا يقاوم وهو من أنواع المخللات المصرية التى لا تقاوم.

وطريقة عمل الليمون المعصفر، سهلة وبسيطة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره ف المنزل لإسعاد أفراد الأسرة حيث يتم عمله بكميات كبيرة حتى يقدم لفترات طويلة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الليمون المعصفر.

مكونات عمل الليمون المعصفر:

1 كيلو ليمون صغير الحجم

4 ملاعق كبيرة من الملح الخشن

2 ملاعق كبيرة من الكركم المطحون

1 ملعقة صغيرة من الحبة السوداء (اختياري)

5 فصوص ثوم مفرومة

4-5 قرون فلفل حار (حسب الرغبة)

2 كوب عصير ليمون

1/2 كوب خل أبيض

1/2 كوب زيت نباتي (للحفظ)

ماء لغلي الليمون

طريقة عمل الليمون المعصفر

طريقة عمل الليمون المعصفر:

اغسلي الليمون جيدًا وانقعيه في ماء بارد لمدة 24 ساعة.

بعد النقع، قومي بغلي الليمون في ماء لمدة 10 دقائق حتى ينضج قليلًا دون أن يتفتت. صفيه من الماء واتركيه حتى يبرد.

في وعاء صغير، اخلطي الملح الخشن والكركم والحبة السوداء (إن أردتِ) والثوم المفروم والفلفل الحار المقطع.

هذا الخليط هو الأساس لتتبيل الليمون.

قومي بفتح شق صغير في كل حبة ليمون، وضعي كمية من خليط التوابل داخل كل شق.

رصي الليمون المحشو في برطمان زجاجي معقم.

اسكبي عصير الليمون والخل فوق الليمون المحشو حتى يغطيه بالكامل.

اسكبي الزيت فوق سطح المخلل لتكوين طبقة عازلة تمنع الهواء من الوصول إليه.

أغلقي البرطمان جيدًا واحفظيه في مكان بارد ومظلم لمدة 2-3 أسابيع حتى يتخلل الليمون جيدًا.

كلما طالت مدة التخليل، أصبح الطعم أفضل.

تأكدي من تعقيم البرطمان جيدًا قبل الاستخدام لضمان حفظ المخلل لفترة أطول.

يمكنك إضافة بعض الجزر المبشور أو قطع الفلفل الحلو لتعزيز النكهة.

يعتبر مخلل الليمون المعصفر من المقبلات الشهية التي تضاف إلى الكثير من الأطباق العربية، ويمتاز بنكهته الحامضة والحارة اللذيذة.

والمخللات بشكل عام تقدم في مصر منذ العهد الفرعونى وتفنن المصريون في تهلسل أنواع الخضروات المختلفة وهي تضفي مذاقا مميزا للطعام وتفتح الشهية لذا تحرص ربات البيوت على تحضيرها، ولكن ينصح الخبراء دائما بعدم الإفراط في تناولها حفاظا على الصحة، لأنها تحتوى على نسبة عالية من الأملاح.