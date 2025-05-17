طريقة عمل الآيس كوفي، منعش ولذيذ في الطقس الحار

طريقة عمل الآيس كوفى، الآيس كوفي من المشروبات المثلجة اللذيذة وهو قهوة باللبن والثلج ولها مذاق مميز وعشاق كثيرون.

وطريقة عمل الآيس كوفى، سهلة وبسيطة وغير مكلفة لذا تتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل بدلا من شرائها جاهزة بأسعار عالية، لإسعاد أفراد الأسرة خاصة الشباب.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل الآيس كوفي.

مكونات عمل الآيس كوفي:

1 كوب من القهوة الساخنة محضرة مسبقا، ويفضل أن تكون قوية

1 ملعقة صغيرة سكر (اختياري)

1/4 كوب حليب بارد أو كريمة (حسب الرغبة)

مكعبات ثلج

نكهة إضافية مثل الفانيليا أو الكراميل (اختياري)

طريقة عمل الآيس كوفي:

قومى بتحضير كوب من القهوة باستخدام الطريقة التي تفضليها (قهوة تركية، اسبريسو، أو قهوة أمريكية)، ثم اتركيها تبرد قليلا.

إذا كنتى تفضلين الآيس كوفي محلي، أضيفي السكر أو أي نوع من المحليات عندما تكون القهوة لا تزال دافئة، حتى يذوب السكر تمامًا.

ضعى القهوة في الثلاجة لمدة 30 دقيقة أو أكثر حتى تبرد جيدا، أو اتركيها لتبرد على درجة حرارة الغرفة.

في كوب تقديم، ضعي كمية من مكعبات الثلج.

اسكبي القهوة المبردة فوق مكعبات الثلج.

اضيفي الحليب أو الكريمة حسب الرغبة.

يمكنك أيضا استخدام حليب نباتي (مثل حليب اللوز أو جوز الهند).

يمكن إضافة قطرات من نكهة الفانيليا أو الكراميل لمذاق خاص.

قلبي المشروب جيدا وقدميه فورا، ويمكن تزيينه بالكريمة المخفوقة أو رشة قرفة أو كاكاو.

طريقة عمل الآيس كوفي

فوائد القهوة للصحة

ومن فوائد القهوة التي تدفع لتناولها الآتي:

تحتوي القهوة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهي مركبات تساهم في حماية الجسم من تأثير الجذور الحرة التي قد تسبب أمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

القهوة تعد من المصادر الغنية بالكافيين، وهو عنصر يُعرف بقدرته على تعزيز التركيز والانتباه وتحسين الأداء الذهني، مما يجعلها مشروب مفضل لدى الطلاب والعاملين على حد سواء.

أظهرت بعض الدراسات أن تناول القهوة بشكل معتدل قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وذلك بفضل تأثيرها الإيجابي على حساسية الجسم للأنسولين.

هناك أدلة على أن القهوة قد تقلل من احتمال الإصابة بأمراض الكبد، خاصة تليّف الكبد وسرطان الكبد، حيث تبيّن أن من يشربون القهوة بانتظام لديهم كبد أكثر صحة مقارنة بغيرهم.

من الناحية النفسية، للقهوة دور في تحسين المزاج وتقليل أعراض الاكتئاب، إذ يُحفّز الكافيين إنتاج بعض الناقلات العصبية مثل السيروتونين والدوبامين، والتي تلعب دور مهم في الإحساس بالسعادة والنشاط، كما أن لطقوس شرب القهوة سواء بمفردك أو برفقة الآخرين أثر اجتماعي وعاطفي يعزز من شعور الراحة والاسترخاء.

مخاطر الإفراط في شرب القهوة

وعلى الرغم من فوائد القهوة التى ذكرناها، لا بد من الاعتدال في شرب القهوة، لأن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى القلق، اضطرابات النوم، وارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص.

الكمية المسموح بتناولها من القهوة يوميا

والجرعة المناسبة لشرب القهوة تختلف من شخص إلى آخر، لكن الخبراء عادةً ما ينصحون بعدم تجاوز 3 إلى 4 أكواب يوميا، فالقهوة مشروب متكامل يجمع بين النكهة اللذيذة والفوائد الصحية المتعددة، شرط أن يتم استهلاكها بعقلانية وضمن حدود معتدلة، إنها أكثر من مجرد مشروب صباحي، بل رفيق يومي يحمل الكثير من الفوائد في كل رشفة.

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