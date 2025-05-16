السبت 17 مايو 2025
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أخبار مصر

الأتربة مستمرة، الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية والصحراء الغربية وجنوب البلاد، وذلك على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا السبت 17- 05- 2025 في الفيوم

حالة الطقس اليوم الجمعة، موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد

ذروة الموجة شديدة الحرارة

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت حالة الطقس، غدًا السبت، ذروة الموجة شديدة الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وعلى الجنوب، معتدل  ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن  يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 43

درجة الحرارة الصغرى: 26

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:46

درجة الحرارة الصغرى:28

يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

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