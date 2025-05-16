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محافظات

حالة الطقس غدا السبت 17- 05- 2025 في الفيوم

شلالات وادي الريان
شلالات وادي الريان بالفيوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن الطقس على محافظة الفيوم غدا، شديد الحرارة  نهارا،  حار ليلا، ومن المتوقع أن تسجل اليوم درجات الحرارة 43 درجة نهارا، 25 درجة ليلا.

نصائح للوقاية من ضربات الشمس في فصل الصيف

اعدت وزارة الصحة والسكان، خطة وقائية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري والإصابات بضربات الشمس، تزامنًا مع موجة الطقس الحار  في بداية فصل الصيف، والتغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة لفترة طويلة، ما يؤدي إلي تعرض الإنسان لزيادة احتمالات الإصابة بضربات الشمس، والإجهاد الحراري.

ونصحت وزارة الصحة والسكان، بالإكثار من شرب الماء أو السوائل بكمية كافية، وتجنب التواجد في أماكن سيئة التهوية، وارتداء الملابس القطنية، الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري، كما يجب على المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة عدم التعرض للشمس الشديدة لأنهم أكثر الناس تعرضًا لإصابة بضربات الشمس.

كما نصحت بالاستحمام يوميًا بماء فاتر، وتجنب المشي في الشمس لمسافات طويلة، واستعمال المظلة الشمسية والقبعات الواقية لمنع التعرض المباشر للشمس، وإذا كان الشخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة بسبب مرض معين يجب عليه الامتناع عن التعرض للشمس، كما يجب حماية الأطفال من اللعب في فترات تعامد الشمس لأنهم أقل مقاومة من البالغين، مع شرب الماء بكثرة، والإقلال من تناول الشاي والقهوة لدورهما في إدرار البول، مما يتسبب في فقد الأملاح الهامة بالجسم، ويؤدي إلى الدوار والجفاف.

ضربات الشمس واحدة من الكوارئ الطبية

وتعد ضربات الشمس من الطوارئ الطبية، لذا يجب على الإنسان عند الشعور بالتعب، الراحة في مكان جيد التهوية والظل، أو تعريض الجسم للمراوح أو المكيفات، والانخفاض العاجل في درجة حرارة الجسم الأساسية، هو الأساس في علاج المصاب، اذ إن مدة ارتفاع درجة حرارة الجسم  المحدد الأولي لعلاج المصاب.

حالة الطقس غدا الجمعة 16- 5- 2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس اليوم الجمعة، موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد

درجات الحرارة المتوقعة غدا علي عموم الجمهورية

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة غدا في القاهرة الكبرى والوجه البحري ،  40 درجة مئوية

والسواحل الشمالية  28    درجة مئوية

شمال الصعيد  43 درجة مئوية

جنوب الصعيد  46 درجة مئوية

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