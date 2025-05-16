إصابة أحد جنود الاحتلال في عملية طعن بالقدس

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي أصيب بجروح في عملية طعن في باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك. وتم استشهاد المنفذ.

إصابة جندي إسرائيلي في حادث طعن

وأكد الإعلام الإسرائيلي أن حالة الجندي المصاب متوسطة إلى خطيرة.

لجان المقاومة تبارك عملية الطعن بالقدس وتدعو لتصعيد المقاومة

وفي السياق ذاته قالت لجان المقاومة في فلسطين: نبارك عملية الطعن في القدس، والتي تأتي ردا على حرب الإبادة التي يرتكبها العدو، والعملية تأكيد أن جذوة المقاومة ستظل مشتعلة.

وجاء في بيان لجان المقاومة الفلسطينية: ندعو جماهير شعبنا وثوارنا وأحرارنا في القدس والضفة والداخل المحتل إلى تصعيد المقاومة.

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