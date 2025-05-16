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رياضة

الدوري الممتاز، غزل المحلة يتأخر أمام الجونة بثنائية في الشوط الأول

غزل المحلة والجونة
غزل المحلة والجونة

الدوري المصري، تأخر فريق غزل المحلة أمام نظيره فريق الجونة بهدفين نظيفين في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لمجموعة الهبوط ببطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد المحلة.

وتقدم مروان محسن لصالح فريق الجونة في الدقيقة 9 من ركلة جزاء، وجاء هدف الجونة الثاني عن طريق محمد عماد في الدقيقة 45+10.

وتلقى موري توريه لاعب المحلة بطاقة حمراء في الدقيقة 41 بعد الحصول على بطاقتي صفراتين. 

وأعلن بابا فاسيليو مدرب غزل المحلة عن تشكيل فريقه، والذي جاء كالتالي: 

تشكيل الجونة أمام غزل المحلة

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: أحمد عبدالموجود، أحمد عبدالرسول، محمد عماد، اليوجان.

خط الوسط: نور السيد، بلال السيد، حفيظ، حكيم فوفورد.

في الهجوم: صامويل أوجو، مروان محسن.

حكام مباراة غزل المحلة والجونة

موقف الفريقين في بطولة الدوري 

ويدخل غزل المحلة المباراة في المركز السابع بمجموعة الهبوط برصيد 21 نقطة، فيما يأتي الجونة في المركز الثاني برصيد 27 نقطة.

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