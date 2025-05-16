الدوري السعودي، الفتح يتقدم على الهلال بثنائية في الشوط الأول

يتأخر فريق الهلال السعودي أمام نظيره نادي الفتح بهدفين مقابل لا شيءن في الشوط الأول من المباراة المقامة مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد نادي الفتح، بالجولة 32 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل ثنائية الفتح اللاعب سفيان بن دبكة في الدقيقة 15 والدقيقة 24.

تشكيل الهلال أمام الفتح في الدوري السعودي

القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال في الدوري السعودي

وتبث مباراة الفتح والهلال عبر شبكة قنوات SSC السعودية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، عبر قناة SSC SPORT Extra HD1.

موقف الفريقين في الدوري السعودي

يحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 68 نقطة، بينما يأتي الفتح في المركز الـ13 وفي جعبته 33 نقطة.

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