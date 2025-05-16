محمد رمضان من الفن إلى المحاكم.. أزمة حيازة السلاح ووفاة الطيار في الصدارة.. وقضية اعتداء نجله على طفل تضعه في ورطة

يبدو أن الفنان محمد رمضان، أصبح في ورطة كبيرة، بسبب قرار المحكمة في قضية نجله، وذلك بعد أن أصدرت حكما بإيداعه داخل إحدى دور الرعاية الاجتماعية، وذلك بعد اتهامه رسميا بالتعدي على طفل آخر داخل نادي "نيو جيزة".

في هذا السياق، لم تكن هذه هي القضية هي الأولى، التى يذهب فيها محمد رمضان إلى ساحات المحاكم، وكانت هناك الكثير من القضايا، التي اتهم فيها في الأونة الأخيرة، وتم صدور بعض الأحكام القضائية ضده، وهو ما ترصده “فيتو” في السطور التالية.

“نجل محمد رمضان”

كانت آخر الصدمات التى تلقاها محمد رمضان، هو أزمة نجله، والتي قررت محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر إيداع نجله، في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، وذلك بعد اتهامه رسميا بالتعدي على طفل آخر داخل نادي "نيو جيزة"، في واقعة تنطوي على شبهة عنف نفسي وجسدي، وسط مطالب قضائية بضم والده الفنان محمد رمضان إلى القضية باعتباره شريكا في التعدي، وفق روايات شهود الواقعة.

بداية الواقعة، بلاغ رسمي من والدة المجني عليه

وتعود أحداث القضية إلى بلاغ رسمي تلقته الأجهزة الأمنية، تقدمت به والدة الطفل المجني عليه "عمر محمد" (11 عاما)، اتهمت فيه نجل الفنان محمد رمضان بالاعتداء على ابنها داخل النادي. وبحسب ما ورد في أقوال الأم، فإن نجل رمضان دخل في شجار مع الطفل عمر، ثم قام بضربه على وجهه ما تسبب له في كدمة واضحة.

تحقيقات النيابة: مكالمة فيديو واحتجاز داخل الحمام

التحقيقات كشفت وقائع صادمة وردت في أقوال الطفل المجني عليه وشهود العيان، حيث أشير إلى أن الفنان محمد رمضان نفسه تواصل مع نجله عبر مكالمة فيديو أثناء وقوع المشاجرة، وطلب منه - بحسب ما جاء في الدعوى - أن يحتجز الطفل عمر في دورة المياه، وهو ما تم بالفعل، حيث استخدم نجل الفنان كرسيا ومقشة لإغلاق باب الحمام على عمر، قبل أن يتدخل طفل آخر لمساعدته على الخروج.

الواقعة الثانية.. ضرب علني وتواطؤ الأب

وتضمنت الدعوى، قيام الفنان محمد رمضان بإمساك الطفل عمر بنفسه ليفسح المجال أمام نجله لضربه على وجهه أمام عدد من الحضور، في مشهد أثار فزع الطفل وأسفر عن أذى نفسي وجسدي بحسب وصف أسرته.

أزمة محمد رمضان مع أحد البنوك

من ناحية أخرى، كانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر والشيخ زايد، قضت ببراءة الفنان محمد رمضان، بعد اتهامه بـ«ترويج أخبار كاذبة» ضد أحد البنوك الشهيرة، وقبلت معارضته على حكم حبسه عامًا.

وتعود القضية إلى مقطع فيديو بثّه رمضان قبل ما يزيد على عامين، عبر موقع «إنستجرام»، قال فيه: إنه «استيقظ على اتصال هاتفي من موظف بأحد البنوك، يخبره بأن الدولة تحفظت على أمواله المودعة لدى البنك».

حيازة سلاح

وفي عام 2013، ألقت مباحث القاهرة القبض على محمد رمضان، بتهمة حيازة فرد خرطوش، وطبنجة صوت، وكمية من الذخيرة، وذلك في كمين بالمرج.

وقالت قوات الأمن إنها عثرت على تلك الأسلحة، أثناء فحص إحدى السيارات، أثناء تفقد الحالة الأمنية، بمنطقة السلام في المرج، إذ تبين أن مستقل السيارة هو الفنان محمد رمضان، مع اكتشاف عدم حمله أية تراخيص.

لكن انتهى الأمر بإخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه، بعد يوم واحد فقط، وذلك بعد الاستماع لأقواله، التي قال فيها إنه تفاجأ بالمضبوطات، مضيفًا: «كل ما كان بحوزتي هي طبنجة صوت أستخدمها في تصوير بعض المشاهد السينمائية».

الطيار أشرف أبو اليسر

أما أزمة رمضان مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، لم تنته حتى بوفاة المجني عليه، إذ توفي الطيار داخل غرفة العناية المركزة بعد أزمة صحية تعرض لها بعد فصله من عمله بسبب سماحه لمحمد رمضان بقيادة الطائرة ونشر رمضان الفيديو على إنستجرام، وبعد مداولات قضت المحكمة الاقتصادية بتعويض الطيار المفصول بـ6 ملايين جنيه من محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به، بسبب صورة نشرها رمضان على متن طائرة يقودها الكابتن أبواليسر، ورفض الدعوى الفرعية، لكن بعد وفاة الطيار أقام محمد رمضان دعوى للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم، لكن المحكمة رفضت الدعوى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.