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معمل الباثولوجيا الجراحية بجامعة أسيوط يحصل على اعتماد المجلس الدولي"إيجاك"

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فيتو

أعلنت مستشفيات جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، في خطوة تعكس التزامها الراسخ بأعلى معايير الجودة والكفاءة، عن حصول معمل الباثولوجيا الجراحية التابع لها على شهادة الاعتماد  رقم  15189/22، من المجلس الدولي للاعتماد "إيجاك" (EGAC).

ويعد هذا الاعتماد انجازا هاما لجامعة أسيوط ويؤكد على التزام المعمل بتطبيق أحدث المعايير الدولية المتعلقة بتشخيص عينات الأورام والأنسجة، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

 

ويشكل حصول معمل الباثولوجيا الجراحية بجامعة أسيوط على هذا الاعتماد الوطني إضافة نوعية لسلسلة الإنجازات التي تحققها مستشفيات جامعة أسيوط، وهو ثمرة جهود دؤوبة وعمل متواصل من فريق العمل بالمعمل، الذي جاء تحت رئاسة الأستاذة الدكتورة داليا أحمد السرس. 

 

تجهيزات حديثة وتطبيق إجراءات الجودة الصارمة

وضم المعمل كل من الدكتورة هبة الديك مدير الإدارة الفنية بالمعمل، والدكتورة نهى الحجاج مدير المعمل، والدكتورة عبير الرفاعي، والدكتورة أسماء محمود، والدكتور محمود فاروق، والدكتورة فاطمة الزهراء محمد، والدكتورة غادة فرغلي، والدكتورة رنا فتحي، والدكتورة إيمان مصطفى، والدكتورة شيماء جمال، ليعكس هذا الاعتماد المستوى المتميز الذي وصل إليه معمل الباثولوجيا الجراحية من حيث الكفاءة الفنية والتجهيزات الحديثة وتطبيق إجراءات الجودة الصارمة. 

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كما أن معمل الباثولوجيا الجراحية يساهم في تعزيز مكانة المستشفيات الجامعية بجامعة أسيوط كمركز طبي رائد في صعيد مصر يلتزم بأعلى معايير الجودة والسلامة.

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