طريقة عمل الكريم كراميل حلوة باردة لذيذة وسريعة التحضير

طريقة عمل الكريم كراميل، الكريم كراميل من الحلوى الباردة الشهيرة التى كانت تقدم كغذاء للصغار لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين والكالسيوم لأنها مصنوعة من البيض واللبن.

وطريقة عمل الكريم كراميل، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة، حيث يعشقها الكبار والصغار لمذاقها المميز.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الكريم كراميل.

مكونات عمل الكريم كراميل:-

للكراميل

نصف كوب سكر

ملعقتان كبيرتان ماء

للكريم

3 بيضات

كوبان من الحليب

نصف كوب سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة عمل الكريم كراميل:-

في قدر صغير على نار متوسطة، يوضع السكر والماء.

يترك حتى يذوب السكر ويتحول إلى لون ذهبي.

يسكب مباشرة في قاع قوالب الكريم كراميل (رامكين أو قوالب صغيرة).

يسخن الحليب حتى يصبح دافئا دون أن يغلي.

في وعاء آخر، يخفق البيض مع السكر والفانيليا جيدا.

يضاف الحليب الدافئ إلى خليط البيض تدريجيا مع التحريك المستمر.

يسكب الخليط فوق الكراميل في القوالب.

توضع القوالب في صينية مملوءة بالماء الساخن (حمام مائي).

تخبز في فرن مسخن مسبقًا على حرارة 160 مئوية لمدة 45 إلى 60 دقيقة، أو حتى يتماسك الخليط.

يترك ليبرد بدرجة حرارة الغرفة، ثم يوضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

عند التقديم، يقلب الكريم كراميل في طبق التقديم ليظهر صوص الكراميل من الأعلى.

طريقة عمل الكريم كراميل

فوائد البيض للصحة

والبيض من البروتينات الحيوانية المهمة للصحة، وينصح الخبراء بتناوله يوميا، ومن فوائد البيض:-

البيض هام لنمو دماغ الجنين، البيض يحتوي على مادة الكولين وأوميجا 3 وعدد الأحماض الدهنية، والتي تعمل على تطور نمو دماغ الجنين بشكل عام، كما أنه يمنع تشوهات الأنبوب العصبي في الجنين.

يمكن للمرأة الحامل التي لا تعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم أن تتناول من بيضة إلى اثنتين كل يوم، أما إذا كانت مستويات الكوليسترول مرتفعة، فلابد من تجنب صفار البيض.

يحتوي البيض على مادة غذائية نادرة تسمى "الكولين"، وهي مادة ضرورة لبناء أغشية الخلايا، وإنتاج جزيئات الإشارات في الدماغ.

البيض غني بالسيلينيوم والزنك وبعض الفيتامينات مثل فيتامين A، D،B، المهمة للحامل.

البيض يحتوي على "اللوتين"، "زياكسانثين" وفيتامين (أ)، وهي عناصر غذائية هامة لازمة تحمي البصر من الضعف.

البيض يمنح الشبع لفترة طويلة، خاصة عند تناوله في وجبة الإفطار، ولذلك هو الأفضل عند اتباع نظام للتخلص من الوزن الزائد، كما أن البيض منخفض السعرات الحرارية، وهذا يجعله عنصرا أساسيا من أي نظام غذائي، لفقدان الوزن.

البيض غني بالبروتينات التي تعتبر ضرورية أثناء الحمل، حيث إنها تساعد في بناء خلايا الجنين.

تناول البيض بانتظام يجعل هذه الجسيمات أكبر، وبالتالي ستكون أكثر صعوبة في أن يحملها الدم، والأسهل أن يطردها.

البيض يزيد من الكوليسترول الجيد في الدم، ومن البروتينات الدهنية عالية الكثافة في الدم، مما يقلل من مخاطر السكتة الدماغية وأمراض القلب.

البيض يعد من أهم الأطعمة التي تساعد على تقليل الشهية وإعطاء الشعور بالامتلاء لفترة طويلة خاصة إذا تم تناوله على وجبة الإفطار، كما أن البيض يحتوي على فيتامين «أ» والبروتين، مما يساعد الجسم على أن يبقى حيويا ونشيطا طوال اليوم، لذا يجب تناول بيضة مسلوقة على الإفطار يوميا أثناء فترة الريجيم.

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