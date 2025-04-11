طريقة عمل الأرز باللبن، حلوى لذيذة سهلة التحضير يوم الإجازة

طريقة عمل الأرز باللبن، الأرز باللبن من الحلوى المنزلية الشهيرة التى لها عشاق كثيرون وهو من المثلجات حيث يقدم باردا.

وطريقة عمل الأرز باللبن، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الأرز باللبن.

مكونات عمل الأرز باللبن:-

نصف كوب أرز مصري مغسول

4 أكواب حليب كامل الدسم

نصف كوب سكر (أو حسب الرغبة)

ملعقة كبيرة نشا (اختياري لتكثيف القوام)

فانيليا أو ماء زهر (حسب الرغبة)

رشة ملح

قرفة أو مكسرات للتزيين

طريقة عمل الأرز باللبن:

يُغسل الأرز جيدًا ثم يُسلق في ماء قليل حتى يصبح نصف ناضج.

يُصفّى الأرز من الماء إذا لزم الأمر، ثم يُضاف إلى الحليب في وعاء على نار متوسطة.

يُترك الخليط ليغلي مع التحريك المستمر حتى ينضج الأرز تمامًا ويمتص جزءًا من الحليب.

يُذاب النشا في قليل من الحليب البارد ويُضاف إلى الخليط مع التحريك السريع لمنع التكتل (اختياري).

يُضاف السكر والفانيليا أو ماء الزهر ويُترك المزيج على نار هادئة لمدة 5-10 دقائق حتى يتكثف.

يُصب الأرز باللبن في أطباق التقديم، ويُترك ليبرد قليلًا ثم يُزين بالقرفة أو المكسرات حسب الذوق.

يُمكن تناوله دافئًا أو وضعه في الثلاجة ليقدم باردًا.

طريقة عمل الأرز باللبن

ولعمل الأرز المعمر الحلو

مكونات عمل الأرز المعمر الحلو:-

كوب ونصف أرز مصري

كيلو لبن حليب بلدى

كوب سكر

علبة قشدة

2 ملعقة زبد بلدى

رشة فانيليا

رشة قرفة

ربع كوب جوز هند

للتزيين

مكسرات مجروشة

طريقة عمل الأرز المعمر الحلو:

نغسل الأرز جيدًا، ونضعه في صينية فرن متوسطة.

نضيف له اللبن الحليب والزبد وجوز الهند والسكر والقرفة والفانيليا ونقلب جيدا.

ثم نرفع الخليط على النار حتى يبدأ اللبن فى الغليان.

ثم توزع القشدة على الوجه، وندخل الصينية على الفور إلى الفرن الساخن.

ونتركه حتى يحمر لونه، حيث يحتاج من نصف ساعة إلى ساعة إلا ربع ويصبح جاهزا.

ثم نخرجه من الفرن ونتركها يهدأ قليلا، ثم نزينه بالمكسرت حسب الرغبة ونقطعه ويقدم ساخنا.

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