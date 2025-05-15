أخبار مصر اليوم: شمس الصعيد تحرق أسوان.. فرص عمل جديدة لأبناء محافظة بورسعيد.. نصائح طبية لحماية البشرة والشعر من توتر الامتحانات

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

القومي للبحوث يقدم نصائح طبية لحماية البشرة والشعر من توتر الامتحانات

تقدم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع المركز القومي للبحوث نصائح طبية للطلاب للتعامل مع تأثير التوتر على صحة الجلد خلال فترة الامتحانات.

شمس الصعيد تحرق أسوان، درجات الحرارة غدا الجمعة فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة غدا الجمعة، وتتعرض البلاد إلى موجة شديدة الحرارة، ويسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية والجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة للانتهاء من منشآت مدينة الطلبة والطالبات بالعجوزة

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات والتنفيذ للمنشآت التابعة للمحافظة داخل مدينة الطلبة والطالبات بحي العجوزة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تطوير المنشآت الخدمية والتعليمية بما يضمن توفير بيئة آمنة ومجهزة للطلاب، وذلك في إطار الجدول الزمني المحدد، مؤكدًا ضرورة الانتهاء قبل بدء العام الدراسي القادم، تمهيدًا لتسكين الطلاب دون أي تأخير.

عصام كامل: دول الخليج ليست لديها مشكلة في التطبيع مع الكيان المحتل بشرط (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير جريدة وموقع "فيتو": المنطقة العربية بما فيها العواصم الخليجية ليس لديها مشكلة في التطبيع مع الكيان المحتل بشرط عدم وجود نتنياهو في الصورة.

وزير الصحة يبحث مع وفد من الإمارات تطوير الخدمات الطبية بمستشفيي الشيخ زايد التخصصي وآل نهيان

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتورة شما خليفة المزروعي المدير التنفيذي للمنشآت الصحية بدولة الإمارات، والوفد المرافق لها، للتباحث حول التطوير والتوسع بالخدمات الصحية المقدمة من خلال مستشفيي الشيخ زايد التخصصي، والشيخ زايد آل نهيان، فضلًا عن مناقشة وضع آليات للتوسعات المستقبلية في المشروعات الصحية المصرية الإماراتية

تصل لـ 60 ألف جنيه، أسعار السفرة بمعرض أثاث دمياط بالقاهرة (فيديو وصور)

يشهد "معرض أثاث دمياط" المقام حاليًا بأرض المعارض بمدينة نصر، إقبالًا لافتًا من الزوار الباحثين عن الجودة والتميز في عالم الأثاث، وخاصة فيما يتعلق بغرف السفرة.

هيئة الدواء: نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان توافر المستحضرات الحيوية بالسوق المحلية

التقى الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة لشئون الإعلام ودعم الاستثمار والمشرف على الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، وفد إحدى شركات للأدوية برئاسة ستيفان جاكمن، نائب رئيس الشركة ورئيس الأسواق الناشئة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الصناعات الدوائية بما يدعم تعزيز توطين الصناعة الدوائية الوطنية.

فرص عمل جديدة لأبناء محافظة بورسعيد في مشروع "سكاي للموانئ"

أعلنت مديرية العمل ببور سعيد عن فتح باب التقديم على 95 فرصة عمل لأبناء المحافظة في مشروع "سكاي للموانئ"، وذلك على مجموعة من المهن منها، مهندسين، وأخصائي سلامة، ومهن فنية، ومحاسبين، وأخصائي نظم، ومهن أخرى موضحة في الرابط التالي هنا

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، علي توفير فرص عمل جديدة للشباب الخريجين.

منشور يثير الجدل في «شمال القاهرة للكهرباء»، الإدارة تُراقب المرضى وتشكل لجان للتفتيش عليهم بالمنازل

أثار منشور إداري حديث أصدره رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، حالة من الجدل داخل أروقة الشركة، بعدما فرض إجراءات صارمة على الموظفين المتقدمين ببلاغات مرضية، مطالبًا إياهم بالإبلاغ الفوري عن عنوان تواجدهم بالتفصيل الدقيق، بما في ذلك "رقم الشقة والعلامة المميزة"، تمهيدًا لإرسال لجان تفتيشية للتحقق من حالتهم، وهو ما اعتبره موظفون ومتخصصون في الإدارة تجاوزًا صريحًا لحدود الخصوصية، وتراجعًا خطيرًا في فلسفة إدارة الموارد البشرية.

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