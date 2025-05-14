الأربعاء 14 مايو 2025
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أخبار مصر

مودرن جاس تعلن عن الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مشروع متكامل للغاز الطبيعي بالإمارات

مودرن جاس، فيتو
مودرن جاس، فيتو

 أعلنت شركة “مودرن جاس” – إحدى شركات قطاع البترول المصري – عن الانتهاء بنجاح من تنفيذ وتشغيل مشروع متكامل للغاز الطبيعي في جزيرة الجبيل بإمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم التواجد المصري الفعّال في الأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز دور الكفاءات الوطنية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية خارج حدود جمهورية مصر العربية.

وشمل المشروع تنفيذ محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي بسعة 3000 متر مكعب في الساعة، ومد خط الصلب المغذي للجزيرة، بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من شبكات الغاز الطبيعي داخل الجزيرة بطول تقريبي 30 كيلومترًا، لتغذية مناطق “عين المها، مرفأ الجبيل، SPV، سوق الجبيل، المارينا، وبدع الجبيل”، والتي تُعد من أبرز المجتمعات العمرانية الراقية في دولة الإمارات.

 

التوسع الخارجي في المشروعات البترولية 

يأتي هذا الإنجاز في إطار التوجه الاستراتيجي لوزارة البترول والثروة المعدنية، بقيادة المهندس كريم بدوي، وبدعم وتنسيق من الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، لتعزيز التوسع الخارجي لشركات قطاع البترول المصري، وتأكيد ريادتها في تنفيذ المشروعات الكبرى وفقًا لأعلى المعايير العالمية، في ظل رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

تم تنفيذ المشروع لصالح شركة “ADNOC CITY GAS” الإماراتية، وتولت شركة “MODERN GAS” مسؤولية التصميم، والتوريد، والتنفيذ، والتشغيل، من خلال كوادرها المؤهلة في دولة الإمارات، وبدعم مباشر من قياداتها في مصر.

وتم تنفيذ أعمال تدفيع الغاز الطبيعي بنجاح، بحضور قيادات شركة “ADNOC”، وممثلي شركة “LEAD” المالكة للمشروع، والاستشاري العام شركة “PARSONS” العالمية، إلى جانب المقاول الرئيسي شركة “GCC”.

وفي هذا السياق، صرّح المهندس محمد قنديل، رئيس شركة مودرن جاس، بأن هذا المشروع يمثل نموذجًا مشرفًا لقدرات الشركات المصرية على تنفيذ مشروعات بنية تحتية على المستوى الدولي، ويعكس ما تتمتع به الكوادر الوطنية من كفاءة عالية وتنافسية واضحة في قطاع الطاقة.

وأكد قنديل أن هذا الإنجاز يعكس التزام “مودرن جاس” بدعم مكانة الدولة المصرية على الساحة الإقليمية والدولية، والمساهمة الفعالة في تنفيذ مشروعات استراتيجية تُسهم في تعزيز التعاون والتكامل في مجال الطاقة على مستوى المنطقة.

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